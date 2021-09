AleaSoft: los precios del CO2 y la energía disparados ya hacen competitivo al hidrógeno verde

Resumen de la entrevista de Emiliano Bellini, de pv magazine, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft, quien dice que los precios disparados del gas y la electricidad están ejerciendo una fuerte presión sobre la economía mundial, al tiempo que abren enormes oportunidades para la solar, las renovables y el hidrógeno verde. Los precios actuales del gas y la electricidad, junto con el aumento de los precios del CO2, ya hacen que el hidrógeno verde sea competitivo Los precios de la electricidad y el gas se están disparando a nivel mundial y aún no se vislumbra el punto de inflexión de esta tendencia sin precedentes. Esta situación está poniendo a toda la economía mundial bajo una fuerte presión y también podría causar problemas financieros a muchas empresas electrointensivas a corto plazo.

Según Antonio Delgado Rigal, CEO de la compañía española especializada en previsiones de energía AleaSoft, las energías renovables a gran escala y el mercado de PPA ofrecen de manera inmediata una solución factible para que los grandes consumidores de energía salgan de problemas, al menos en parte. Y el hidrógeno verde representa la mejor alternativa al gas a largo plazo, ya que está asumiendo cada vez más un papel de liderazgo en el mercado mundial de la electricidad.

“Con el aumento de la demanda de energía y con el gas reemplazando al carbón en muchos países donde este último se está eliminando, se está creando una tormenta perfecta. Y no está claro cuándo se podrá salir”, dice Delgado Rigal a pv magazine.

Esta tendencia lleva vigente un tiempo, pero todavía se estaba en un contexto "normal" hasta julio, ya que las disminuciones de precios en el corto plazo aún se consideraban posibles, dice.

“Desde entonces, los precios del gas y la electricidad han ido creciendo a una velocidad sin precedentes y nadie puede decir por el momento cuándo terminará esto”, explica. “Ahora, los precios del gas están aumentando exponencialmente. Y no solo en los mercados europeos, sino también en América y Asia, lo que significa que este es un asunto global. Ya no se trata de Rusia, Argelia o Irán... porque se está viendo más consumo de gas que producción de gas y, como consecuencia, los precios de los futuros del gas también están aumentando”.

Delgado Rigal dice que el aumento simultáneo de los precios del CO2, especialmente en Europa, podría convertirse en otro factor que acerque a los grandes consumidores de energía a serios problemas financieros. Cree “que se puede introducir una moratoria de un año tanto para los generadores como para los consumidores intensivos de energía y esto ayudaría a brindar cierto alivio en estas circunstancias dramáticas”, dice. “Esta situación puede tener implicaciones dramáticas y, eventualmente, llevar a una crisis económica global. Sin embargo, esto también demuestra la importancia de invertir más en energía solar, energías renovables e hidrógeno verde”.

Delgado Rigal está convencido de que desde una perspectiva a largo plazo, el hidrógeno verde podría reducir significativamente la dependencia del gas.

“A corto plazo, por supuesto, el hidrógeno verde no estará disponible de inmediato, pero si consideramos el precio actual del gas y lo sumamos al precio del CO2, ya podemos decir que el hidrógeno verde es competitivo”, dice. “Si se hubiera implementado una producción grande de hidrógeno verde más rápido, probablemente no se estaría bajo la amenaza de una crisis global. Esta crisis del precio de la energía es una gran oportunidad para las energías renovables, la energía solar y el hidrógeno verde. Solo se trata de ser más ecológicos ‑ esto proporciona independientes del gas”.

Al observar lo que está sucediendo en diferentes países europeos, Delgado Rigal explicó que Reino Unido e Italia, que actualmente están registrando los precios de los mercados eléctricos más altos, son los que más dependen del suministro de gas. Francia, que en teoría está bien protegida por su enorme flota de centrales nucleares, también está experimentando un aumento significativo de los precios de la electricidad.

“Alrededor del 25% de la electricidad de Francia se produce con gas y otras fuentes y los precios del gas y del CO2 también están teniendo un impacto en este mercado energético”, añade Delgado Rigal. “Francia está constantemente comprando y vendiendo energía a otros países, gracias a su capacidad nuclear, y esto equilibra todo el mercado europeo, pero si tuvieran una red eléctrica completamente aislada, tendrían precios de la electricidad más bajos”.

Cuando se le pregunta qué tipo de acciones inmediatas puede tomar la industria de las energías renovables para aprovechar esta crisis, Delgado Rigal dice que los futuros de electricidad para 2031 se venden actualmente en alrededor de 30 €/MWh, lo que describe como una gran oportunidad para los grandes consumidores de energía, ya que podrían cerrar PPA muy rentables con una duración de 10 años.

“En España, actualmente se está viendo que se cierran PPA para energía solar a precios cercanos a este nivel”, explica. “Los desarrolladores solares tienen miedo de los futuros de electricidad y de la canibalización de los precios y los grandes consumidores a menudo tienen poca visión de futuro, pero ahora es el momento de actuar”.

Todas las grandes corporaciones que se han asegurado PPA en los últimos años están haciendo grandes ahorros en comparación con todas las que todavía se muestran reticentes, ya que ahora se enfrentan a precios de aproximadamente 150 €/MWh.

“Cuando los precios de la electricidad cayeron a su mínimo histórico durante la primera crisis de COVID‑19 en la primera mitad de 2020, varios grandes consumidores de energía que habían firmado previamente PPA querían dar marcha atrás, ya que compraban energía por 40 €/MWh, pero los precios en ese momento estaban cerca de los 20 €/MWh”, dice Delgado Rigal, señalando que esta estrategia de corto plazo no considera que lo que se está viviendo ahora sea una crisis sin precedentes. “Este es un tsunami global y si esto no se detiene, muchos consumidores de energía pueden tener que enfrentarse a la bancarrota, ya que los gobiernos no tienen herramientas para mitigar sus efectos”.

Sostiene que las inversiones públicas en infraestructura de energía renovable e hidrógeno verde serán cruciales para abordar la crisis.

“Hay mucha energía renovable disponible ‑ solo hay que aumentar su consumo a través del hidrógeno verde y las medidas se pueden tomar de inmediato”, afirma. “El hidrógeno reemplazará inevitablemente al gas como combustible y, en la medida en que los precios del gas se mantengan en este nivel, este proceso se acelerará”.

Por otro lado, añade, el hidrógeno verde ya es competitivo, dada la situación actual de los precios.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-emiliano-bellini-pv-magazine-antonio-delgado-rigal/