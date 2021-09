Bit2Me conquista la Puerta del Sol con una lona gigante con un mensaje que no pasa desapercibido Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 12:31 h (CET) Bit2Me despliega más de 300 carteles en puntos destacados de la capital mientras tiene lugar su ICO. La primera fase se completó en 59 segundos (5 millones €) y en la segunda fase se superó su propio récord al alcanzar los 7,5 millones en un 47 segundos. El martes 21 tendrá lugar la tercera fase en la que todavía se pueden programar compras de su utility token B2M desde https://bit2me.com/es/token Bit2Me, empresa española que ofrece servicios financieros tecnológicos basados en criptomonedas,ha desplegado una espectacular lona de 23 metros por 15 metros en la Puerta del Sol con la leyenda “Bitcoin: bienvenido a la república independiente de tu pasta”.

Con esta acción se completa la campaña publicitaria a pie de calle que durante los últimos días ha llenado Madrid con 300 carteles en los que se han podido leer diferentes y divertidos lemas, como “Vives en el año 12 después de Cripto”-en alusión al año del nacimiento del Bitcoin- o “A todos los carteristas de Madrid, lo sentimos”, haciendo referencia a los nuevos medios de pago digitales. Lugares tan emblemáticos de Madrid como la propia Puerta del Sol, Gran Vía, Plaza de España, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Castilla o Cuatro Caminos han sido elegidos para la campaña.

Bit2Me celebra de esta manera el contundente éxito de su ICO, con la que ha alcanzado más de 15 millones de euros a través de su token B2M. Los primeros 2,5 millones los logró en una venta privada previa celebrada a primeros de agosto. Solo unas semanas después, la primera fase de la ICO alcanzaba los 5 millones de euros -captados en solo 59 segundos-, mientras en la segunda se ha logrado 7,5 millones de euros en un 47 segundos. La tercera y última fase tendrá lugar el próximo 21 de septiembre.

Los propietarios de tokens B2M disfrutarán de diferentes beneficios, como descuentos de hasta el 90% en comisiones, mejores condiciones en los diferentes servicios asociados y gobernanza para decidir el futuro de la compañía en determinados aspectos. Aquellas personas que deseen participar en la ICO y en entrar en cola para recibir sus tokens pueden programar la compra mediante un formulario disponible en https://bit2me.com/es/token

Bit2Me ha protagonizado otras campañas con cartelería a pie de calle en otros países europeos como Italia, Portugal, Andorra o Mónaco, para dar a conocer herramientas que ayudan a la gestión de criptomonedas. Desde su Suite, Bit2Me ofrece más de 60 monedas virtuales, como Ethereum, Cardano, Polkadot, Uniswap o la propia Bitcoin. La plataforma está disponible en más de 80 países de todo el mundo.

Otros hitos

Bit2Me ha sumado en los últimos tiempos talento de reconocido prestigio en el sector tecnológico y financiero, como es el caso de Baldomero Falcones, que se une a la plataforma como Senior Advisor. Falcones ha sido chairman mundial de Mastercard entre 2002 y 2006 y presidente de FCC. Su objetivo es desarrollar el negocio de Bit2Me Card, que ofrece una tarjeta Mastercard de última generación conectada al mundo cripto para pagar en euros o monedas virtuales. También se encuentra en el equipo Zeeshan Feroz, ex CEO de Coinbase en Europa y Reino Unido. Su tarea es acompañar a Bit2Me en su ICO, la más grande hasta la fecha lanzada en España.

