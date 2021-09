Pacientes conectados: la telemedicina aprueba con nota ante la crisis sanitaria Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 13:03 h (CET) Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Telemedi pone de manifiesto el cambio de paradigma en las consultas de atención sanitaria y el avance de la tecnología en el sector para ofrecer un servicio de calidad que sitúa al paciente en el centro. Con siete años de experiencia y presencia en más de 20 países, la empresa llega a España para ofrecer soluciones avanzadas de salud digital gracias a su plataforma "plug&play" que incluye diferentes módulos de telemedicina Tras la aparición del Covid-19 y el confinamiento, el sector sanitario ha tenido que hacer frente a nuevas necesidades de los pacientes, motivadas por la imposibilidad de acceso a las consultas físicas de atención primaria o a la priorización de las visitas en hospitales para evitar su colapso. Así, desde hace más de un año, la sanidad ha visto crecer el uso de servicios de telemedicina y asistencia en remoto, una tendencia que permanece en alza y que ha generado nuevas soluciones en el campo de la telemedicina.

En este contexto, Telemedi, socio comercial de confianza en las soluciones avanzadas de salud digital, llega a España con el objetivo de acercar la telemedicina a la sociedad de forma accesible y asequible para que las personas vivan de manera más saludable, y se sientan más seguras sin importar el lugar donde se encuentren.

Resulta innegable que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de la medicina y el establecimiento de un modelo de atención virtual que sirve no solo para el diagnóstico sino también para la prevención. En este sentido, y en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la empresa busca ahora estrechar lazos con los agentes clave de este sector: doctores, aseguradoras, banca, empresas de asistencia o del sector sociosanitario, a las que acercar esta nueva revolución del sector sanitario y demostrar cómo la innovación en los servicios de telemedicina ha conseguido situar al paciente en el centro.

Para Telemedi, esto se consigue gracias al establecimiento de una plataforma sanitaria digital “Plug&Play” que permite un seguimiento continuo a los pacientes, mejorar la calidad asistencial, reducir costes y listas de espera, además de ayudar a reducir las tasas de inasistencia a las consultas y el retraso en las citas, o atender a quienes se encuentren en zonas de difícil acceso. En definitiva, una solución a muchas de las críticas de la atención primaria en el último año y medio donde los pacientes han demandado servicios más cercanos, rápidos y personalizados de los que la pandemia les ha privado.

De hecho, desde enero de 2020 (antes de la implosión del Covid-19), Telemedi ha visto como su servicio de consultas tele asistidas se ha incrementado en más de un 10% en todo el mundo. Los usuarios españoles ya han podido testar con éxito las soluciones digitales que ofrece la compañía y que abarcan desde recetas electrónicas, todo tipo de documentación e informes médicos 100% digitalizados, o el uso de Inteligencia Artificial para el triaje de síntomas.

Para Telemedi, alcanzar la satisfacción de los pacientes en el marco de la telemedicina es clave. “El desarrollo exitoso de la telemedicina en todo el mundo debe basarse en la cooperación: hay que crear una base sólida en la que prime la calidad para prestar un servicio que genere confianza en los pacientes. Es necesario que todos los actores involucrados (las compañías de seguros, los bancos, las empresas médicas y los gobiernos) compartan sus conocimientos y experiencia para promover las mejores soluciones”, señala Rafael L. Rodríguez González, Business Development Director en Telemedi España.

Un verano de consultas médicas a través de la pantalla

Si desde 2020 las cifras ya hablaban de un cambio de paradigma en la relación doctor-paciente gracias a la tecnología, el verano 2021 ha confirmado que la teleconsulta médica se ha convertido en un estándar del mercado, sobre todo en periodos vacacionales que implican salir de la rutina o realizar viajes turísticos.

En concreto, las principales consultas en remoto que han tenido lugar durante el último verano han sido las de Medicina General o Pediatría, hecho que ha permitido a los pacientes viajar con tranquilidad con sus hijos y poder contactar con un profesional médico sin importar el lugar en el que se encontraran y sin necesidad de visitar clínicas médicas físicamente.

No cabe duda de que la pandemia ha familiarizado a la población con los medios no presenciales para ponerse en contacto con los médicos, por lo que puede preverse una tendencia en el aumento de las teleconsultas con pediatras y médicos de cabecera para los próximos meses y que se reforzará durante las vacaciones navideñas, debido a la temporada de frío y a la persistencia del Covid-19.

Telemedi, digitalización de los seguros de salud

Con presencia en más de 20 países y con más de 100.000 consultas médicas remotas, Telemedi cuenta con una cartera de más de 500 doctores en su red médica. Gracias a la combinación de la experiencia multicultural con el poder de la tecnología, sus soluciones son utilizadas por un número cada vez mayor de pacientes en todo el mundo.

La empresa inició su actividad en España para poner a disposición de la sociedad las soluciones más innovadoras en el ámbito de la telemedicina gracias a una plataforma completamente personalizable, compatible con las normativas internacionales de protección de datos y que permite reducir costes y tiempos. Una plataforma hecha a la medida de los pacientes: intuitiva, con más de 10 idiomas disponibles y con un equipo profesional y enfocado en dar respuesta a las necesidades de sus pacientes.

