La originalidad y resistencia de los collares de Patitas Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de septiembre de 2021, 12:30 h (CET)

Es fundamental dotar a las mascotas con todo lo que necesitan para que se sientan a gusto, incluyendo los collares, correas y arneses adecuados. Estos accesorios son indispensables para sujetar a los animales de manera segura y cómoda, sin que les cause daño a la piel mientras salen a pasear o permanecen en el hogar. Las mascotas son otro miembro más de la familia y por eso es muy importante darles el amor, el respeto y cariño que merecen.

En Patitas Barcelona se dedican a confeccionar collares con materiales resistentes que se adaptan adecuadamente al contorno del cuello del perro o el gato. Sus piezas están confeccionadas con tejido impermeable que evitan que la correa se ensucie y se rompa con facilidad, siendo una opción recomendable, incluso para los cachorros más traviesos.

Patitas Barcelona: Tienda online exclusiva en fabricar collares artesanales impermeables Los collares son mucho más que una moda, ya que se constituyen como un objeto que identifica y protege a la mascota. En el momento de comprar un collar para mascotas, es fundamental elegir un accesorio que sea resistente y de buena calidad para que no cause daños al animal. En este sentido, Patitas Barcelona brinda una gran variedad de modelos de correas, collares y arneses cómodos para perros y gatos de cualquier raza con diseños muy originales.

Patitas Barcelona ha destacado en el sector de las tiendas de mascotas porque sus collares artesanales son impermeables y están elaborados de un material sintético que puede lavarse con paño húmedo. Para garantizar la durabilidad y calidad de sus productos, éstos se confeccionan con máquina de coser industrial e hilo torzal, además, utilizan variedad de estampados decorativos de piel artificial cosida sobre cincha de nylon. En cuanto a sus herrajes, usan piezas avaladas por las normas internacionales de calidad ISO 9000, capaces de soportar hasta 200 kilos.

En esta tienda online, los dueños de mascotas pueden encontrar una multiplicidad de modelos según el tamaño y sexo del perro. Además, tienen la oportunidad de adquirir el kit perfecto para su mascota, seleccionando tanto el collar como la correa de juego en dos medidas de 115 cm y de 200 cm, según su gusto.

Como parte del compromiso de Patitas Barcelona por proteger a los animales contra peligros y pérdidas, ofrecen la opción a sus clientes de personalizar los collares con el nombre de la mascota o con el número de teléfono del dueño. Una alternativa atractiva para darle un toque moderno y original.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.