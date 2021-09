FORUM vuelve a reunir a los principales líderes para impulsar la transformación de España Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 10:11 h (CET) La edición de este año se celebrará durante la mañana del próximo 23 de septiembre y se emitirá en directo y en abierto desde Madrid para todo el mundo. Organizado por Trivu, el mayor ecosistema de y para el talento en el mundo, cuenta con el apoyo de Iberdrola, Cuatrecasas, Cepsa, NH Hotel Group, Renfe, KPMG, Sanofi, Hijos de Rivera, LinkedIn o Vicky Foods, entre otras Tras la gran acogida y repercusión generada el pasado año, FORUM regresa con una nueva edición bajo el lema “Impulsar la transformación humana de España haciendo del talento el motor del futuro de España”. En él participarán algunos de los líderes políticos, empresariales y sociales más influyentes con el objetivo de establecer conjuntamente las bases de una nueva estrategia que haga protagonista del futuro del país al talento y a las empresas españolas.

“Después de la profunda crisis que hemos vivido, es ahora cuando juntos tenemos que sentar las bases de una nueva era en nuestra propia historia que nos permita hacer de nuestro talento el verdadero protagonista del futuro de nuestro país. Es momento de analizar todo lo que hemos vivido, aprendido y cambiado durante los últimos meses para poder entender cuáles son las palancas que necesitamos potenciar para garantizar una profunda transformación humana que nos haga avanzar como país hacia una mejor normalidad” afirma Pablo González Ruiz de la Torre, fundador y CEO de Trivu, el mayor ecosistema de talento de actitud joven del mundo.

Experiencia híbrida y en directo

Con este objetivo, Trivu, contando con el respaldo de algunos de los principales agentes públicos y privados en España, vuelve a celebrar FORUM. Esta vez el evento tendrá un formato híbrido que permita garantizar la salud y seguridad de todos los invitados que asistan de manera presencial; ofreciendo a la vez una potente experiencia para llegar de manera digital y en directo al conjunto de la sociedad española y a todas las personas que la componen.

La cita con FORUM será el próximo 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, emitiéndose virtualmente desde Matadero. Se podrá acceder y vivir digitalmente el encuentro mediante el registro disponible en la página web oficial del evento.

Impulsar un nuevo proyecto y visión país

Tras la profunda crisis desatada en el 2020, España afronta un nuevo año que marcará un punto de inflexión clave no solo en la recuperación sino también en el impulso de una potente hoja de ruta estratégica que permita reactivar el país.

La edición 2021 plantea una potente agenda que busca descubrir y descifrar no sólo los retos y oportunidades que esta nueva década plantea sino las claves y palancas que hay que activar para conseguir impulsar una nueva era en la sociedad y economía española. Todo ello, mediante tres bloques principales.

En primer lugar, el bloque inicial “Una década histórica” se centrará en analizar las claves del nuevo contexto nacional e internacional al que se enfrenta España en esta nueva década, identificando los principales retos y las nuevas oportunidades que no se pueden obviar ni dejar escapar.

En el segundo bloque “La fórmula de nuestro futuro: Cuestión de talento” se descifrarán las palancas y ejes a impulsar entre todos para reconstruir España poniendo en el centro de la transformación al talento del país. Todo ello analizando elementos clave como la revolución cultural, la rehumanización digital, o la empleabilidad que requiere la sociedad española.

El tercer y último bloque, “Horizonte 2030: Una nueva visión de futuro”, se descubrirán las claves necesarias para reactivar el posicionamiento y dinamismo del país como epicentro global de oportunidades para personas y empresas, impulsando una nueva visión de futuro ante esta nueva normalidad.

Reuniendo a los grandes líderes españoles

El evento ya cuenta con la confirmación de grandes líderes como Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel Group; Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam; Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola; Juan José Cano, consejero delegado de KPMG; Margarita López, directora general de Sanofi; Helena Herrero, presidenta de HP; Ángeles Delgado, presidenta Fujitsu; Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn; Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera, Santiago Iñiguez, presidente ejecutivo de IE University; Fátima Bañez, presidenta de la Fundación CEOE; Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona; Manuel Bretón, presidente de Cáritas; Iker Berricat, consejero delegado del Grupo Adecco; Teresa Sanjurjo, directora general de la Fundación Princesa de Asturias; María Luisa Domínguez, presidenta de ADIF; Ricardo Rojas, presidente de Airbus Comercial; Padre Ángel García, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, o Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Ilunion y de la Fundación Once, entre otros muchos.

Adicionalmente, participarán altos representantes del Gobierno de España como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alejandro Tiana, Secretaria de Estado de Educación, Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid, o Diego Rubio, Director General de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País, dependiente del Presidente del Gobierno, entre otros.

En esta segunda edición, FORUM contará con el apoyo de empresas líderes como El Corte Inglés, Iberdrola, Cuatrecasas, Cepsa, NH Hotel Group, RENFE, KPMG, Sanofi, Hijos de Rivera, LinkedIn, o Vicky Foods, entre otras.

______________

FORUM

DÍA: 23 de septiembre de 2021

HORA: 9:00h-14:00h

WEB OFICIAL: forum.somostalent.es

Acerca de FORUM

FORUM nace para ser el punto de encuentro que cada año reúne a los principales líderes empresariales, sociales y políticos españoles con el propósito de reflexionar y activar una nueva hoja de ruta que haga protagonista del futuro al talento y las empresas españolas. Todo ello con la ambiciosa visión de impulsar la transformación humana de España generando un ecosistema de oportunidades de todos, para todos y con todos.

Acerca de TRIVU

Trivu es un ecosistema global de talento cuyo propósito es impulsar la transformación humana que el mundo necesita ante este nuevo contexto global. Una visión que se materializa acompañando a todo tipo de empresas en su proceso de evolución cultural y organizacional, así como generando todo tipo de oportunidades, experiencias y contenidos que contribuyan al desarrollo profesional y personal del talento en el mudo.

Todo ello desde la fuerte convicción de que las personas son las verdaderas protagonistas de los cambios que permiten afrontar mejor los retos y aprovechar más las oportunidades de esta nueva década.

