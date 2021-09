Aromatherapy Associates y Zador tienen los productos de belleza para usar en la vuelta al cole de los niños

Cuando comienza el curso y la optimización se impone, a todo el mundo le encantará saber que los productos fetiche son también respetuosos con la piel de los más peques La piel de los bebés y los niños es extremadamente sensible y en una época en la que la higiene se impone, existen productos presentes en el neceser que pueden cumplir los requisitos hipoalergénicos y respetuosos con la piel de los más pequeños y convertirse en los preferidos de todos. Fórmulas que evitan el uso excesivo de productos químicos y fragancias artificiales, evitando los activos que puedan dañar o irritar su suave y delicada piel.



Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza explica: "La epidermis de los niños y bebés es mucho más delgada que la piel de un adulto, siendo mucho más sensible ante cualquier agresión externa. La falta de grosor y de vello hace que esté menos protegida, siendo más frágil y aumentando su predisposición a sufrir infecciones, irritaciones o deshidratación".

Hacer de la ducha una experiencia sensorial

La ducha compartida ya no necesitará de infinidad de productos abarrotando el cesto. El gel limpiador con dispensador Renewing Rose Body Wash de la firma líder en aromaterapia Aromatherapy Associates traslada su dulce aroma a rosas al cuidado diario convirtiéndose en el favorito de los niños y haciendo más especial la hora del baño. “Es más que un jabón, contiene multitud de aceites esenciales reconocidos por sus efectos nutritivos y restauradores de la piel. Como ingredientes claves, resaltan las rosas, el geranio, el incienso y el sándalo. Además, contiene camomila para ayudar a calmar y aliviar la piel” comenta Ana Yuste, directora técnica de Zador y Aromatherapy Associates.

Renewing Rose Body Wash de Aromatherapy Associates

Disponible en mumona.com 38€

Iniciación hidratante a los aceites

La textura es cada vez más habitual en los productos destinados a niños por sus propiedades como barrera para proteger la hidratación natural y estimularla con esencias de gran pureza. Una buena opción para compensar la deshidratación propia del fin del verano en sus pieles y la intensiva higiene de manos que deben mantener, será aplicar unas pequeñas gotas de Support Supersensitive Body Oil de Aromatherapy Associates, un suave aceite corporal pensado para cuidar incluso las pieles más delicadas o sensibles. “Contiene una alta concentración de manzanilla dulcemente calmante, procedente de campos romanos e ingleses, combinada con el aroma meloso y mentolado del eucalipto, antibacteriano y antiinflamatorio, que devuelve a la piel su bienestar” explica la experta.

Support Supersensitive Body Oil de Aromatherapy Associates

Disponible en purenichelab.com 62€

El primer jabón (y el favorito de las mamás)

Su nombre lo dice todo, 'my first soap' de Zador es un jabón artesano, elaborado siguiendo la tradición del triple prensado con las curativas aguas termales del lago Hévíz, ultrasuave con la piel, hipoalergénico, y diseñado específicamente para las necesidades de piel de los más pequeños de la casa. Una pastilla de jabón clásica que crea una agradable espuma cremosa y no genera irritación. “Este producto ofrece una limpieza profunda y una nutrición suave para la piel, gracias a su formulación con manteca de karité orgánica de alta calidad, incluso para las pieles más sensibles de los bebés. Además, su composición es libre de alérgenos y su formulación con lípidos, los mismos que se encuentran en la piel humana” concluye la experta.

ZADOR My First Soap

Disponible en purenichelab.com Precio 12€