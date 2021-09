De la importancia de rogativas y procesiones cuando la necesidad arrecia Josefa Romo, Valladolid Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de septiembre de 2021, 10:48 h (CET) He leído: malagueños afectados por el gran incendio de Sierra Bermeja, miran el cielo esperando que se cumplan las previsiones de lluvia. Como si se encomendaran a una intervención divina” ( El Confidencial).

Pienso en otros tiempos, en los que, cuando la sequía se prolongaba, se activaban los recursos espirituales para implorar la lluvia, mediante rogativas y procesiones por los campos con el santo de mayor devoción en la localidad. Recuerdo dos de esas procesiones: La primera, de niña en mi pueblo. Evoco esta canción que ensayaba mi madre con la asistenta: “Agua, Señor, agua;/ agua de piedad,/ para los ganados,/ trigos y cebadas./ Si por nuestras culpas, /el agua no viene,/ fíjate en los niños,/ que ninguna tienen”. La segunda fue en Serradilla. Una multitud de la comarca cacereña acudió a la procesión y encuentro de oración en la plaza. para pedir la lluvia al “Cristu Benditu”, el milagroso Santo Cristo de la Victoria ( talla barroca, de 1635), que guardan las madres agustinas.

Ahora, ¿ no sería oportuno implorar al Cielo, juntos, el fin de la pandemia? Es preciso rezar y hacer penitencia por la desaparición de esos patógenos (Sars-COV…) que, salvo a niños, han matado, ya, a muchos ancianos y a otras personas con patologías o escasas defensas, sin que, aún, se conozca la naturaleza y origen del virus. El Evangelio nos enseña: «Pedid y se os dará …, porque todo el que pide recibe…” (Mat., 7, 7-12) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De traición en traición La trayectoria de Pedro Sánchez, desde que llegó torticeramente a la presidencia del Gobierno, está envuelta de todas las trapisondas e ilegalidades conocidas Fátima, Rusia y la Legión de María Jaime Fomperosa Aparicio, Santander De la importancia de rogativas y procesiones cuando la necesidad arrecia Josefa Romo, Valladolid ​La desprotección JD Mez Madrid, Gerona Te veo engolado Pedro García, Gerona