viernes, 17 de septiembre de 2021, 10:45 h (CET) Aunque todavía queda trabajo por hacer, es evidente que, desde 1973, los países desarrollados han avanzado mucho contra la discriminación sexista, y esa es una línea a seguir. Contrariamente, el problema es que no ha ocurrido lo mismo, sino más bien lo contrario, con respecto a la desprotección del derecho a la vida. Algunos estados norteamericanos intentan ahora mitigar esa injusta anomalía consagrada en Roe vs Wade.

La polarización ideológica no debe impedir ver que la ética y la razón están de su lado. Cabe reconocer, no obstante, que el Supremo de EE.UU. haya avalado una ley del estado de Texas que restringe el aborto a partir del comienzo del latido fetal, en torno a la sexta semana.

