Formación en tecnología blockchain con BSM Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de septiembre de 2021, 19:00 h (CET)

La escuela Blockchain School for Management ofrece a profesionales de diferentes perfiles todo tipo de cursos y másteres en blockchain. Esta nueva tecnologíapromete renovar numerosas industrias, ya que es capaz de optimizar diferentes procesos dentro de los sistemas de información.

Dada la complejidad que conlleva entender cómo funciona la tecnología blockchain, es necesario que el usuario reciba formación especializada, que permitirá un aprendizaje de calidad. A través de la plataforma de BSM, todo profesional que lo desee tendrá acceso a una formación dirigida e impartida por los profesionales con más prestigio del sector.

Formación en blockchain a medida El centro de formación BSM brinda múltiples programas dedicados a la tecnología digital más innovadora. Así, esta escuela ofrece una formación completa para todos los perfiles profesionales, permitiéndoles liderar proyectos basados en esta tecnología. Entre la oferta que proponen se pueden encontrar másteres y posgrados especializados en este ámbito, como el Posgrado en Blockchain Engineering, el Máster en Ciberseguridad o la doble titulación en Blockchain. Además, este centro de formación especializado en la tecnología blockchain pone a disposición de las empresas un programa de formación a medida para los empleados. Desarrollada en las mismas instalaciones de la compañía, esta formación personalizada a los trabajadores permite acercarlos a esta nueva tecnología desde el sector concreto que aborda la empresa, con el objetivo de aprovechar todas las ventajas que esta tecnología ofrece. Cabe destacar que la BSM cuenta con docentes altamente cualificados y con gran trayectoria en el sector, que permiten un aprendizaje completo y de calidad.

Los beneficios de la tecnología blockchain Esta tecnología se constituye como una de las herramientas más transformadoras de la actualidad. Además, ha transformado la manera de hacer debido a que facilita todos los procesos y garantiza la disponibilidad de la información contenida en todo momento. Una de las mayores ventajas que ofrece esta tecnología es que es segura y permite registrar y almacenar tanto compras como escrituras o documentos de manera que estos no puedan ser falsificados ni modificados o perdidos. Otro de los beneficios es que esta tecnología es adecuada para diferentes usos. En ese sentido, desde Blockchain School Management ofrecen diferentes programas adaptados a cada perfil profesional, ya sea de negocios, abogados, desarrolladores o financieros. La tecnología blockchain permite trazar operaciones financieras, agilizar trámites, proporcionar transparencia o brindar seguridad a los procesos. Aun con todos estos usos y funcionalidades, es muy importante la formación en este ámbito por su complejidad, por eso Blockchain School Management brinda múltiples programas para formar a todo tipo de profesionales en esta nueva tecnología disruptiva.

