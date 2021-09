Te veo engolado

El refranero español suele ser muy preciso: ‘dime de qué presumes y te diré de qué careces’. Es lo que se llama ‘la falsa autoestima’. La sensación de que uno mismo es imparable, de que lo puede todo, más que los demás, que deberían agradecerle lo que hace por ellos. Engolado es lo mismo que altisonante, presuntuoso, petulante o afectado según dice el diccionario. Y así nos va.



Son personas que alardean de escuchar a todos, de ser comprensivos y tolerantes, pero lo malo es que sobre todo se lo dicen a sí mismos, convencidos de su valía. Pero eso no quiere decir que los demás opinen lo mismo sobre ellos. Las personas valiosas lo son cuando son los demás quienes las califican así, no cuando se lo dicen a sí mismos. No le dirías alguna vez, le veo engolado Sr. Sánchez.