​Declaraciones de la ministra

En pleno proceso de desarrollo de la nueva Ley de Educación, y en el inicio del nuevo curso, la nueva ministra Pilar Alegría ha declarado que tiene “todo su respeto hacia la educación concertada porque juega un papel clave en nuestro sistema educativo”.

La responsable de la cartera de Educación ha añadido que no hay que olvidar que “si los conciertos existen fue gracias a una ley de un ministro socialista como fue José María Maravall”. Cierto, pero lo que no ha dicho la ministra es que en aquella época, el partido socialista, salido de la Transición, estaba aún en el diálogo y no en actitudes maximalistas.