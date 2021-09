La educación concertada Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

viernes, 17 de septiembre de 2021, 10:13 h (CET) No está demás que la ministra de Educación reconozca el papel que la educación concertada juega en nuestros sistema educativo, y menos que lo diga al inicio del curso escolar. Pero también debiera reconocer públicamente las consecuencias beneficiosas que el sistema de la concertada tiene tanto para los presupuestos del Estado como para el desarrollo constitucional de la libertad educativa.

Hay que esperar por tanto que la estrenada ministra, es su primer curso, actúe en consecuencia. Si la concertada juega un papel clave en el sistema debiera convertirse en un interlocutor insalvable en el proceso de desarrollo de una ley que salió adelante sin la consulta y sin el consenso de padres y patronales educativas. Por más que Podemos, socio en el Gobierno de Pedro Sánchez, insista en que la educación tiene que ser pública, las declaraciones de la ministra Pilar Alegría, si no son solo un canto de sirena, deben ser bienvenidas. Especialmente en estos momentos.

