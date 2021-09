Lanzamiento oficial del tan esperado libro "Del error al asombro", por Pere Monràs y Jorge L. Aguadero Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 17:42 h (CET) El próximo martes, día 21 de septiembre, tendrá lugar el lanzamiento del libro "Del error al asombro. El encuentro entre la ciencia y la cultura" (https://cutt.ly/aWGxADV), una obra de filosofía de la ciencia que propone un cambio de paradigma, poniendo en valor los intangibles como fuente de conocimiento En la obra, sus autores Pere Monràs Vinyes (reconocido médico oncólogo, uno de los motores de la innovación organizacional en el campo sanitario) y Jorge I. Aguadero Casado (primer occidental articulista regular de opinión en el diario Global Times (China)), anticipan la visión esperanzadora que ha de llevarnos a superar modelos tradicionales obsoletos. Para este fin, proponen una búsqueda del conocimiento en la interrelación entre los elementos que comparten ecosistema, hallando valor añadido en la conexión que media entre las partes.

El pensamiento de los autores toma forma en el campo de la biomimética, el conocimiento bioinspirado. Parten de la tesis germinal de que la naturaleza lleva 3.800 millones de años mejorando mediante el error en pos del progreso. "Somos naturaleza, los recién llegados al planeta, una especie adolescente (200.000 años). ¿Estamos aprendiendo de ello?"

Después de las últimas eras, de la fe y de la razón, llega la era del descubrimiento de lo intangible por el asombro. Según Monràs y Aguadero, “si no creo, no veré”. ¿Esta la sociedad preparada para sumar la lógica sensorial a la racional y a la relacional?

Reflexionan, también: “(…) debemos entender y asumir que la supervivencia hace crecer, mientras que el desarrollo es para el progreso, cumplir con el sentido que se encuentra en la propia vida”.

Los autores cuentan con el apoyo inestimable de personalidades del mundo científico y del empresarial. Destacan los prologuistas Pablo Villoslada (profesor e investigador neurocientífico en la Universidad Stanford) y Narciso Berberana (consejero de Aigües de Barcelona).

Ilustra la obra el prestigioso artista Agustí Puig, con una colección de trabajos pictóricos hecha con este propósito. Se trata de un lenguaje visual de manufactura vigorosa, de blancos y negros que evocan al lector reminiscencias del origen de la vida y propician la reflexión sobre la misma.

Este libro, fundacional del Biomimetic Sciences Institute, no es una obra narrativa. Del error al asombro quiere contribuir a integrar la crítica rigurosa del pasado para imaginar un futuro no lineal. Con ello, aumentar la lucidez y el gozo del presente, en todos los planos de la Casa Grande donde se vive.

