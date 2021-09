La escasa formación que reciben las personas con diabetes tipo 2 aumenta el gasto sanitario

Sonsoles Ónega protagoniza el spot central de la campaña ‘No des la espalda a la diabetes’ para concienciar sobre la situación de abandono que sufren estos pacientes. La educación diabetológica puede llegar a reducir anualmente hasta un 62% los costes en tratamientos farmacológicos La falta de educación diabetológica aumenta la morbilidad y mortalidad de las casi 6 millones de personas con diabetes tipo 2 que hay en España y multiplica el gasto sanitario. Así lo han advertido la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes (SED) en la presentación de la campaña No des la espalda a la diabetes y del informe Estimaciones socioeconómicas de la falta de atención de los pacientes con diabetes tipo 2. Por ello, desde FEDE se denuncia la ausencia de programas educativos dirigidos a enfermedad que ayuden a los pacientes a manejar su enfermedad de manera individualizada, lo que provoca complicaciones, muertes e ingresos en urgencias. “En España fallecen cerca de 25.000 personas al año de diabetes y sus complicaciones. De ellas, entre el 50% y el 80% se debe a cardiopatías y accidentes cardiovasculares; a lo que se suma que el 80% de los casos podrían evitarse fomentando un estilo de vida saludable, del que la mitad de los pacientes diagnosticados no recibe ninguna información. De hecho, 9 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 sufren sobrepeso u obesidad”, explica Juan Francisco Perán, presidente de FEDE.

En la misma línea se expresa el doctor Antonio Pérez, presidente de la SED, quien asegura que “la falta de formación en el paciente es clave. Es importante que participe en el automanejo y la toma de decisiones sobre su enfermedad. La diabetes tipo 2 requiere control día a día, a pesar de que se acuda al profesional sanitario solo unas veces al año”. El especialista también señala que falta información sobre la relación entre la diabetes tipo 2 y las complicaciones cardiovasculares. “La relación entre la diabetes tipo 2 con las consecuencias renales y oculares ha calado, pero las cardiovasculares ha costado más y estas complicaciones son las que reducen la esperanza de vida de la persona con diabetes”, comenta. Además, el doctor Pérez advierte de que es una enfermedad “incómoda” en la que es complicado mantener la adherencia terapéutica. “La adherencia es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. El 50% de los pacientes no cumple la prescripción de medicamentos. Si esto lo trasladamos a cambios en el estilo de vida, tan importantes para estos pacientes, la adherencia es aún más baja. Este elemento es clave. Los profesionales no le hemos dado importancia y hay margen de mejora”, apunta.

Por otra parte, la carga económica de la diabetes corresponde al 8,2% del total del presupuesto sanitario, lo que implica 5.809 millones de euros anuales, de los cuales 2.143 millones son debidos a las complicaciones de la enfermedad, según la Guía metodológica para estimar costes asociados de la diabetes. Sin embargo, diversos estudios indican que la educación diabetológica puede llegar a reducir anualmente hasta un 62% los costes en tratamientos farmacológicos. “El 59% de las personas con diabetes aseguran haber recibido educación sobre la enfermedad. Lo que significa que casi la mitad no habían recibido esta formación y se quedan expuestas a las graves consecuencias de una diabetes mal controlada. La educación diabetológica debe ser personalizada, individualizada y también para los familiares. Las personas con diabetes tipo 2 no tienen recursos para el buen control de su enfermedad”, precisa el presidente de FEDE.

Campaña en redes sociales

La periodista y presentadora de televisión, Sonsoles Ónega, protagoniza el spot central de la campaña ‘No des la espalda a la diabetes’, una iniciativa que incluye actividades de concienciación en las redes sociales y en entidades públicas y empresas privadas, así como encuentros con representantes políticos y sociales. Con esta campaña, la Federación Española de Diabetes (FEDE) quiere hacer visible la situación de abandono en la que viven en España casi 6 millones de personas con diabetes tipo 2 y reclamar a la Administración Pública que invierta los recursos necesarios para que los pacientes puedan contar con calidad de vida y evitar complicaciones por un mal control de su patología.

Madre de un niño con diabetes tipo 1, Ónega reconoce que no tenía información suficiente sobre esta enfermedad antes de que su hijo debutara con 4 años. “Su diagnóstico fue un shock, yo ni siquiera sabía que podía afectar a un niño pequeño. La diabetes es una enfermedad muy desconocida. Parece que es solo la enfermedad de los abuelos y cada vez afecta a más ciudadanos que no saben nada de ella y, a veces, no reciben la atención médica y hospitalaria que requiere esta enfermedad crónica”, comenta la periodista.

Además del apoyo de la SED, la campaña No des la espalda a la diabetes cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN); la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); la Fundación redGDPS; el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGCOE); la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); y la Fundación Tecnología y Salud.

