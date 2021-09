Andbank y la Fundación United Way España ponen en marcha la iniciativa "Finanzas para una Vida Mejor" Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 15:47 h (CET) Su objetivo es crear contenidos y talleres formativos para familias en situación de vulnerabilidad sobre temas relacionados con la economía familiar y formación financiera básica, como las entidades financieras, los préstamos, la banca digital y el presupuesto familiar Andbank, entidad especializada en banca privada, se ha aliado con la Fundación United Way España para poner en marcha la iniciativa “Finanzas para una Vida Mejor”. El objetivo es crear contenidos formativos para familias en situación de vulnerabilidad sobre temas básicos relacionados con la economía familiar, las entidades financieras, los préstamos, la banca digital, el presupuesto familiar, consejos para el emprendimiento, compra segura online, entre otros. La iniciativa es financiada a través del programa Tú Nómina Solidaria, y se ha puesto en marcha el pasado mes de marzo.

Estos contenidos, desarrollados por los voluntarios de Andbank con la ayuda de los educadores de la Fundación United Way España, serán impartidos en talleres a partir de septiembre de este año y serán dirigidos a adultos y niños, con el objetivo de compartir su conocimiento con colectivos que no tienen acceso a este tipo de información para que puedan aplicarla en su vida diaria. Los voluntarios de la entidad financiera participan de manera activa en estos talleres.

Además de recaudar fondos para financiar este proyecto educativo, el programa Tú Nómina Solidaria permite implicar a los empleados en la estrategia de RSC de la compañía. Este modelo de financiación es utilizado en EE. UU. por muchas corporaciones para el desarrollo de proyectos sociales, y en España ya son varias las empresas que se suman al modelo de la mano de la Fundación United Way España.

Los empleados de Andbank pueden donar una parte de su nómina mensualmente para destinarla al desarrollo de la iniciativa “Finanzas para una Vida Mejor”, alcanzando cada vez a más personas. Las aportaciones realizadas por los empleados son igualadas mensualmente por Andbank, con el objetivo de fomentar la implicación de sus empleados y demostrando el claro compromiso de la entidad financiera con este proyecto y con la comunidad.

