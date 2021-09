Nace AMAZON GAMERGY WORLD, el mundo virtual de GAMERGY que comienza con la Temporada del Nuevo Amanecer, creando una comunidad de fans GAMERGY viva todo el año Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 14:55 h (CET) En la primera edición AMAZON GAMERGY WORLD llega la "Temporada del Nuevo Amanecer", un pase de batalla gratuito con 50 niveles, recompensas y una sorprendente serie de misiones temáticas sobre el futuro de GAMERGY. Jugar, explorar y socializar son los principales pilares de AMAZON GAMERGY WORLD, donde descubrir un gran universo lleno de salas temáticas, crear tu propio avatar personalizable y conseguir más de 6.000€ en premios Este año Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, uno de los eventos de videojuegos más esperados de todo el año, cuenta con 5 meses de duración con tres partes fundamentales, online, virtual y presencial. La competición online, con importantes torneos que se han celebrado desde el 13 de julio, fecha del inicio del evento, y que seguirá con la edición presencial que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre, inicia septiembre con un formato totalmente novedoso en el mundo de los eventos de videojuegos, nunca visto hasta ahora… ¡Comenzará el Mundo Virtual de Gamergy!

El lanzamiento de GAMERGY WORLD será 24 de septiembre de 2021

El mundo AMAZON GAMERGY WORLD es un videojuego online que se pondrá en marcha para todos los aficionados el 24 de septiembre, y al que se podrá acceder desde cualquier ordenador mediante un navegador web. Los servidores estarán abiertos todos los fines de semana, desde el lanzamiento hasta el fin de semana del 17 de diciembre incluido, el que se celebrará presencialmente Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Se podrá acceder fácilmente a través de un registro sencillo y totalmente gratuito en la página web de AMAZON GAMERGY WORLD.

En este juego virtual se podrá encontrar la gran ciudad de GAMERGY, con diferentes barrios temáticos, salas personalizadas, experiencias gamificadas, stands de conocidas marcas, divertidas misiones, multitud de logros y minijuegos a los que competir. Es un mundo vivo que cada semana traerá nuevas actualizaciones, sorpresas y contenido.

¿Qué es la Temporada del Nuevo Amanacer?

Para todos los fans de los juegos online, se ha creado un “pase de temporada” con 50 niveles desbloqueables a lo largo de todo el evento. AMAZON GAMERGY WORLD es una nueva forma de ver y disfrutar los eventos de videojuegos y por ello la primera temporada de este juego online se llama “La Temporada del Nuevo Amanecer”. Este nombre refleja la nueva forma y visión de GAMERGY. con el objetivo de trabajar su comunidad de fans y hacer que la marca esté viva todo el año.

Para subir de nivel en el pase de temporada, los jugadores deberán completar diferentes misiones descubriendo el mundo de AMAZON GAMERGY WORLD, por cada uno de estos niveles obtendrán recompensas que les permitirán personalizar su avatar y desbloquear nuevo contenido dentro del juego. Además, a lo largo de la temporada llegarán grandes actualizaciones y sorpresas que se irán revelando poco a poco.

Muchas historias por descubrir cada semana

Cada semana se desbloqueará un nuevo contenido que permitirá a los jugadores subir nuevos niveles en el pase de temporada y descubrir atractivas experiencias. Para contar las novedades de cada semana y las diferentes aventuras que vayan viviendo los jugadores, los martes se colgará en la página web del proyecto una actualización semanal.

Los servidores estarán abiertos cada fin de semana desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. Todos los fines de semana habrá novedades, pero en algunos en concreto se realizarán grandes actualizaciones o eventos online como por ejemplo la celebración de Halloween, el 29 de octubre y la llegada del maratón de videojuegos de Riot Games el 3 de diciembre, donde los fans de League of Legends, VALORANT, TFT, Legends of Runeterra y Wild Rift podrán explorar un espacio temático repleto de actividades relacionadas con el juego: preguntas y respuestas, quizzes, quedadas todo ello como si de un evento físico se tratase.

Un mundo vivo en constante evolución

AMAZON GAMERGY WORLD se encuentra en fase BETA, su estado de desarrollo es continuo y todavía se está trabajando para hacerlo más grande cada día. Esta temporada es la primera de un gran proyecto que tiene como objetivo crear un mundo virtual para todos los gamers hispanohablantes, sin duda es la primera de muchas que están por venir.

