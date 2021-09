Armadores de pesca y Meliá se unen para potenciar el consumo de pescado en Canarias descubriendo nuevos chefs Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 15:02 h (CET) Se realizará un concurso entre todos los estudiantes de Cocina de los centros canarios y la receta ganadora, que se desvelará en una gala presentada por la finalista de MasterChef 8 Luna Zacharias, formará parte de la carta de los restaurantes Meliá de las islas Los armadores de buques congeladores de pesca de cefalópodos que tienen puerto base en Las Palmas (OP Anacef) y el grupo hotelero Meliá unirán esfuerzos para promover el consumo de pescado mediante la iniciativa “We like fish, by OP Anacef”, que esta mañana presentaron en el IES Punta Larga (Tenerife), ya que la campaña involucra a todos los estudiantes de cocina en Canarias. El escenario elegido obedece a que la campaña, además de promocionar el consumo de especies como la merluza negra, brótola o salmonete, quiere promocionar nuevos talentos entre las aulas de las escuelas que ofrecen formación en hostelería.

De esta forma nace el concurso gastronómico “We like fish, by OP Anacef”, a través del cual los alumnos de los tres centros formativos en Hostelería de Canarias podrán presentar una receta elaborada con merluza negra, brótola o salmonete. Las preparaciones seleccionadas participarán en la final, que se celebrará el próximo 22 de octubre en el Hotel Palacio de Isora, donde un jurado profesional elegirá al chef y la receta ganadora. A partir de ahí, pasará a formar parte del menú de los restaurantes del grupo Meliá, Palacio de Isora, Hacienda del Conde, Meliá Salinas, Inside Fuerteventura y Meliá Jardines del Teide. La final será presentada por la finalista de MasterChef 8, Luna Zacharias, que también formará parte del jurado.

Canarias, entre las comunidades que menos pescado consumen

Esta iniciativa nace como respuesta al informe encargado hace un año por la organización de productores Anacef (OPP43) a una consultora independiente para conocer los hábitos de consumo isleños y adecuar las campañas de promoción de consumo de pescado a las particularidades de los residentes. En este sentido, el último informe anual de consumo de Alimentos de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referente a las cifras de 2020, apunta que Canarias es la comunidad autónoma que menos pescado consume, sólo 18,9 kilos por persona y año.

Al acto de presentación de la campaña “We like fish, by Anacef” asistieron Octavio Melián, por parte de los armadores de pesca; Javier Lobatón, manager en España de Meliá Hotels International, y Álvaro de la Bárcena, viceconsejero del sector primario del Gobierno canario, así como una amplia representación de alumnos y profesores de la escuela. La presentación de la iniciativa se repetirá en los próximos días en los centros de formación de Las Palmas (CIFP Villa Aguimes y San Cristóbal) y Fuerteventura (IES Jandía).

