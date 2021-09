Siam Park alcanza los 10 millones de visitantes desde su apertura en 2008 Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 15:07 h (CET) Locales y turistas que llegan desde los cinco continentes han visitado el mejor parque acuático del mundo En la mañana de ayer, miércoles 15 de septiembre, Siam Park ha alcanzado los 10 millones de visitantes en sus instalaciones desde que iniciara su andadura en septiembre de 2008. En una época que ha resultado fatídica para el turismo por la crisis generada por la COVID-19 y tras 14 meses de cierre, el Parque, más espectacular que nunca, ha alcanzado una cifra histórica antes de dar fin a 2021, un dato muy positivo que refuerza su posición como un referente para el sector.

La llegada del cliente 10.000.000 coincidió con la entrada de una familia de tres miembros, una pareja con una niña de 5 años, que fueron recibidos en el Parque con flores y globos y obsequiados con una villa, botella de champán y pulseras de todo incluido para disfrutar de la experiencia Siam Park en todo su esplendor.

Entre estos 10 millones de visitantes se encuentran numerosas personalidades, políticos, actores, futbolistas y otras celebridades, como Shakira, Paz Vega, Matt Damon, Steve Aoki, Courtois, Di María o Pedrito, entre muchos otros.

Así, a nivel regional, se afianza como una de las mejores alternativas de ocio en Canarias y, a nivel internacional, se consolida como mejor parque acuático del mundo con distinciones como el Travellers’ Choice de TripAdvisor durante siete años consecutivos; el European Star Award durante nueve años consecutivos, o el Park World Excellence Award en dos ocasiones, entre muchos otros. De hecho, Siam Park es el único parque acuático con tantos reconocimientos, quedando siempre muy por encima de sus competidores. En la misma línea, son muchas las atracciones de Siam Park que han recibido sus propios reconocimientos, como Singha, Kinnaree o The Dragon.

Organizaciones internacionales de máxima influencia en la industria de atracciones, como la Organización Mundial de Parques Acuáticos (WWA) o la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA) han valorado la calidad del Parque y su capacidad de innovación, así como el desarrollo de conocimiento en la industria del sector.

Asimismo, desde su inauguración hace ahora 13 años, los más de 10 millones de visitantes que han disfrutado del Parque avalan la excelencia de sus instalaciones, la complejidad tecnológica y el compromiso medioambiental, que han sido los elementos clave para su posicionamiento internacional y los diversos premios que ha recibido en este tiempo.

Adrenalina, diversión y relax en un ambiente exclusivo

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

