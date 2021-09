Ideas para personalizar un estuche - por estuche.org Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 15:07 h (CET) Un estuche es una envoltura o funda rígida destinada a guardar o proteger un objeto determinado o un conjunto de objetos. Por lo general, los estuches se utilizan para guardar utensilios de escritura como lápices, bolígrafos o pinturas. A parte, el estuche se podrá usar también para trasportar estos objetos a cualquier parte y están fabricados generalmente por materiales como el plástico, la tela, el metal o la madera Los estuches, en su mayoría, suelen utilizarse casi diariamente, así que se tendrá delante y se estará viendo en la zona de trabajo o de estudio durante mucho tiempo. Para ello sería ideal poder tener un estuche personalizado al gusto de cada persona.

Estas son algunas ideas para personalizar y customizar un estuche:

Estuches con retajos de tela

Es muy fácil encontrar un estuche de tela de un solo color o incluso se puede tener en casa un viejo estuche que ya no se usa porque está demasiado viejo.

Para darle una segunda vida a estos estuches solo se necesitará unos cuantos retajos de tela de diferentes colores y estampados.

Se cortarán las telas adquiridas de la forma que cada uno quiera y se irán colocando en el estuche o bien con pegamento especial de tela o cosiéndolos.

También con los propios retajos de tela se pueden hacer dibujos como un cohete, un gato o formas al azar como círculos de diferentes colores.

Pinturas o rotuladores especiales para telas

Para poder pintar un estuche solo se necesitará unos rotuladores o pinturas especiales para pintar sobre tela.

Lo ideal es utilizar estos sobre estuches lisos de un solo color ya que se tendrá mucho más espacio para dibujar lo que se quiera.

Algunas ideas para pintar un estuche pueden ser pintar varias formar geométricas de diferentes colores o si se es un experto en el dibujo se podrá desarrollar aquí las habilidades y crear un estuche único.

Pegatinas

Otra idea que le dará un toque único y especial al estuche podría ser adquirir unas cuentas pegatinas e irlas pegando como más guste por el estuche.

No será necesario adquirir pegatinas especiales para pegar sobre tela, ya que se podrá utilizar pegamento especial para telas e ir pegando las pegatinas.

Esta idea podrá dar mucha imaginación para poder customizar el estuche de una manera divertida.

Customizar y diseñar un estuche es una idea ideal para reciclar un estuche viejo o para darle una segunda vida a cualquier estuche que ya no se use. Además, se podrá dejar volar la imaginación y customizarlo dependiendo de los gustos de cada uno. Cada estuche será único ya que será plenamente objeto de la imaginación de cada uno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.