StuDocu presenta la II edición del ranking mundial universitario votado por estudiantes, para estudiantes

jueves, 16 de septiembre de 2021, 13:55 h (CET) Este estudio, el primero en su tipo, clasifica a las universidades únicamente sobre la base de la experiencia real que proporcionan los propios estudiantes, desde reputación académica, hasta la posibilidad de tener citas o la seguridad del Campus StuDocu, la plataforma de tecnología educativa (EdTech) para compartir documentos universitarios, presenta la II edición de su World University Ranking. Esta encuesta, realizada a 100.000 estudiantes y recién graduados de 1.800 universidades en 30 países, es la única de este tipo que pone foco en las experiencias y opiniones de los propios estudiantes.

Basado en 16 categorías que impactan directamente a los estudiantes y cómo experimentan la vida en el campus, el StuDocu World University Ranking 2021 destaca lo que los estudiantes actuales pueden esperar de sus centros de educación superior y universidades a medida que regresan a la jornada presencial completa de la vida en los campus. Este ranking también permite a los futuros estudiantes conocer y entender lo que cada centro de educación superior y universidad ofrece. A diferencia de otros estudios, el StuDocu World University Ranking se centra no solo en la reputación académica o la ayuda financiera, sino también en la vida del campus, analizando factores importantes como la calidad de la comida, las opciones de alojamiento, la cultura deportiva e incluso el mundo de las citas para los estudiantes actuales y graduados recientes.

La pregunta final de la encuesta pide a cada estudiante que evalúe su probabilidad de recomendar su centro a familiares y amigos, proporcionando a cada universidad un Net Promoter Score, es decir, la puntuación global que cada centro recoge. Esta puntuación global no se calcula en base al promedio de las categorías, sino a la probabilidad de los estudiantes de recomendar a su centro, como un indicador de conformidad y satisfacción con los mismos. Este año, cinco centros – el Florida Gulf Coast University, Berkeley College, Southern University & A&M College, Troy University y San Antonio College - obtuvieron el Net Promoter Score más alto posible (10.0), siendo estos los centros que encabezan el ranking a nivel mundial.

"A medida que los estudiantes regresan poco a poco a los campus, van haciendo un análisis de la experiencia universitaria vivida este año, en el que la mayoría ha debido pasar por períodos de aprendizaje remotos, fuera del campus. Por eso, y como es lógico, este año los estudiantes están poniendo un mayor énfasis en sus experiencias sociales, además de en sus experiencias académicas," explica Marnix Broer, CEO y co-fundador de StuDocu. Y añade, “El StuDocu World University Ranking 2021 es uno de los únicos en su tipo que destaca la experiencia del estudiante desde dentro. Al destacar categorías únicas que no se encuentran en otras encuestas, nuestro objetivo es proporcionar una visión holística de la experiencia educativa general en cada uno de estos centros y universidades, empoderando a los estudiantes para elegir la mejor experiencia que mejor se adapte a cada uno de ellos”.

España, en el Top Ten europeo

Este estudio, realizado a estudiantes de 30 países, incluye a España como uno de ellos, arrojando como resultado el listado de las universidades más valoradas por los estudiantes de nuestro país.

En este sentido, la Universidad Pontificia de Salamanca, fue la mejor valorada por los estudiantes, con un puntaje global (Net Promoter Score) de 9,6 sobre 10. A su vez, las categorías mejor valoradas han sido Seguridad en el campus (9,6), Vida social (9,2) y Reputación (9,2).

Completan el Top Five la IE Universidad (9,4), la Universidad de Navarra (9,2), la Universidad Internacional de Valencia (8,9), la Universidad Francisco de Vitoria (8,9) y la Universidad Pontificia Comillas (8,9).

Y esto no es todo. A nivel europeo, la Universidad Pontificia de Salamanca, la N1 española, ocupa el 9º lugar como una de las 10 mejor valoradas por los propios estudiantes, de un total de 606 centros. Si se hace extensión hasta el Top 25, entonces España cuenta con dos más, la IE Universidad en el puesto 13, y la Universidad de Navarra, en el 24. Esto supone una mejora respecto del I Ranking llevado a cabo el año pasado, en donde la primera Universidad Española de ese año (la Universidad de Navarra, que en el 2021 cae al puesto 3) ocupaba el puesto 19 del Ranking europeo.

España es uno de los mercados más consolidados de StuDocu, tal es así que ya llega a 1 de cada tres estudiantes de nuestro país. A su vez, fue uno de los tres primeros países en los que la compañía llevó sus operaciones internacionalmente y a día de hoy cuenta con más de 500.000 usuarios diarios, cifra que se duplica año a año.

