Opera GX integra CORSAIR iCUE y pone color a la navegación de los gamers

jueves, 16 de septiembre de 2021, 13:32 h (CET) El primer navegador del mundo diseñado para gamers va un paso más allá con la integración de CORSAIR iCUE. Esto permitirá que las configuraciones RGB CORSAIR respondan dinámicamente a la navegación El primer navegador del mundo diseñado para gamers, Opera GX, ha introducido la integración iCUE que permite que el equipo CORSAIR responda dinámicamente a la navegación. A partir de ahora, cuando se arranque el navegador, se abra una nueva pestaña, se termine la descarga de un archivo o se complete alguna otra tarea de navegación, el equipo CORSAIR responderá con uno de los efectos personalizados cortesía del equipo de diseño de Opera GX.



“Seamos sinceros: necesitas mantenerte concentrado cuando juegas, así que podrías querer tomártelo con calma con los efectos RGB. Por otro lado, el navegador Opera GX es el lugar perfecto para desmelenarte y hacer que tu configuración brille con colores y animaciones”, asegura Maciej Kocemba, Head of Opera GX.

Por su parte, Lauren Premo, Director of Gaming Marketing de CORSAIR, asegura que están “encantados de ayudar a mejorar la experiencia de navegación de Opera GX aún más con el apoyo de iCUE”.

Combinar el equipo CORSAIR con los colores del juego y la navegación

El objetivo de Opera GX es llevar la experiencia inmersiva del juego a la navegación. Es el primer navegador con una banda sonora dinámica y efectos de sonido. También ha sido pionero en incluir soporte nativo para Discord y Twitch. Ahora, con la incorporación del software CORSAIR iCUE, GX iluminará todo el equipo, desde la memoria al ratón, con animaciones personalizadas siempre que se arranque el navegador, se abran nuevas pestañas, se finalice la descarga de un archivo o se activen los limitadores de RAM, CPU y red.

Los gamers podrán escoger entre alguno de los múltiples temas de animación preconfigurados o ir un poco más allá y elegir algunos de los efectos adicionales. También pueden importar cualquier gif y usarlo para una tarea específica que realicen en el navegador con solo un clic. Además, Opera GX mostrará un gif en el teclado CORSAIR siempre que se reciba una notificación de Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp o Instagram.

Los efectos iCUE no se muestran siempre, sino cuando sucede algo en el navegador. Y para evitar distracciones en partidas de madrugada o durante maratones de vídeos o series, en el modo de pantalla completa se pueden atenuar.

Los usuarios de Opera GX pueden empezar a disfrutar de las funcionalidades iCUE con la última actualización de su navegador. Aquellos que aún no hayan tomado el control de su experiencia de navegación online y quieran hacerlo pueden descargarlo desde la página principal de Opera GX y unirse así a la comunidad de millones de usuarios activos.

