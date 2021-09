¿Los implantes dentales pueden durar toda la vida? Los mejores cuidados para ello, según la Clínica Dental Helident Emprendedores de Hoy

Los implantes dentales son piezas que actúan como sustituto del diente perdido y que están hechas a la medida del paciente para ofrecer una funcionalidad completa. Cuentan con una raíz de titanio puro que se fija en el hueso maxilar, debajo de las encías, para garantizar firmeza y funcionalidad.

Las posibilidades de los implantes dentales Gracias a los implantes, es posible sustituir tanto uno, como toda la arcada de dientes y así poder restaurar totalmente la funcionalidad dental. La Clínica Dental Helident está ubicada en Sevilla y ofrece tratamientos de calidad, de la mano de profesionales especializados y con el uso de tecnología de última generación. La clínica ofrece a sus clientes los últimos avances, comodidades, tratamientos y medios técnicos del campo odontológico.

Una de sus especialidades es el implante dental Sevilla. Para ello, cuenta con un equipo experto en implantología oral que garantiza los mejores resultados en la recuperación de las piezas dentales perdidas, de forma eficaz, rápida y duradera.

¿Cómo alargar la duración de los implantes dentales? Actualmente, no hay implantes que duren toda la vida. Con los cuidados necesarios, la duración será de unos 15 a 25 años, en el 90% de los casos.

La duración de la vida útil de un implante dental dependerá de diferentes factores que se relacionan directamente con el estilo de vida del paciente.

Para garantizar una larga duración, en primer lugar, es necesario que el procedimiento lo realice un profesional con experiencia, tal como lo es la Clínica Dental Helident. Asimismo, el centro ofrece una serie de recomendaciones y cuidados para que el paciente pueda garantizar la mayor durabilidad posible en sus implantes dentales.

Los expertos de la clínica recomiendan mantener una buena higiene bucodental. De hecho, una mala higiene puede generar rechazo en algunos implantes. Otra de las sugerencias es no sobrecargar la zona del implante, evitando, por ejemplo, masticar chicle. Por otro lado, hay algunas sustancias, como el tabaco o el alcohol, que pueden retardar la cicatrización del implante, evitando que se fije correctamente en el hueso. Por lo tanto, es necesario evitarlas.

Por último, es fundamental que el paciente asista con regularidad a revisiones con el dentista. Los especialistas le ofrecerán las indicaciones específicas, ajustadas a su caso particular.

En la mayoría de los casos, los pacientes que han acudido a los profesionales de la Clínica Dental Helident, en Sevilla, han logrado un implante dental exitoso y han recibido las mejores condiciones para una larga durabilidad de los mismos.

