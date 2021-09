Éxito del II Fórum de Patrocinadores y Colaboradores de IFMA España 2021 Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 10:07 h (CET) En el II Fórum se destacó la constante evolución e innovación de IFMA España, así como de sus 13 comisiones de trabajo, recordando también los tres grandes pilares de la Junta Directiva: la visibilidad de la disciplina, el respeto hacia los profesionales y la sostenibilidad.IFMA España centra su actividad diaria en incrementar el desarrollo profesional de los afiliados que integran la asociación, poniendo en alza el Facility Management y dotándolo de prestigio El jueves 09 de septiembre IFMA España –el capítulo español de la Asociación Internacional de Facility Management- celebró su II Fórum de Patrocinadores y Colaboradores de este año, convirtiéndose en el primer evento destinado a estas empresas, íntegramente presencial que se realiza desde las restricciones provocadas por la covid-19.Una fecha destacada en la agenda, en la que Marta Sevila -Sponsor de la Comisión de Eventos-, Marc Blasco -Sponsor de la Comisión de Socios y Patrocinadores- y Rebeca Fdez. Farpón -Gerente-, en representación de toda la junta directiva de IFMA España, compartieron con los asistentes la evolución de la asociación, los hitos alcanzados hasta la fecha, los beneficios que les supone estar afiliados y, como cierre, las grandes propuestas e iniciativas de cara a futuro para seguir avanzando y dando prestigio a la disciplina.

En este II Fórum se destacó la constante evolución e innovación de IFMA España, así como de sus 13 comisiones de trabajo, que ponen el foco en tres grandes pilares: la visibilidad, el respeto y la sostenibilidad. A día de hoy, IFMA España cuenta con el respaldo de más de 220 empresas (entre patrocinadoras, colaboradoras y asociadas) alcanzando los casi 700 afiliados. Unos afiliados que “necesitan ser escuchados. Desde las comisiones pretendemos dar voz a todos nuestros afiliados, estar en contacto con ellos para que puedan expresarnos en todo momento lo que precisan y trabajar en consecuencia”, explica Marc Blasco, Sponsor de la Comisión de Socios y Patrocinadores.

El objetivo de IFMA España es potenciar el desarrollo profesional de los afiliados que integran la asociación, poniendo en alza el desarrollo de su actividad laboral. De esta manera se consigue posicionar la disciplina, dotarla de prestigio y otorgarle la relevancia que merece la figura del Facility Manager. “Contribuimos a dar visibilidad a la disciplina a través de la prensa, ponemos todos nuestros canales de comunicación y redes de contactos a disposición de las empresas, así como potenciamos el compartir conocimiento, el networking y la ayuda colaborativa. Ponemos en valor la disciplina del Facility Management mediante la realización, durante todo el año, de webinars, jornadas técnicas, mesas redondas y otros eventos complementarios para fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias y diferentes modelos de gestión”. Concluye la Gerente de IFMA España, Rebeca Fdez. Farpón.

IFMA España está siempre en constante evolución y crecimiento. Según Marta Sevila, Sponsor de la Comisión de Eventos, “el movimiento dentro de la asociación es muy amplio. Vamos a continuar potenciando el desarrollo profesional de todos los afiliados, defendiendo y posicionando la disciplina del Facility Management, colaborando en causas justas y benéficas, compartiendo conocimiento, premiando las buenas prácticas, realizando grandes eventos para el networking y la ayuda mutua y ofreciendo todos nuestros canales de comunicación -newsletter, revista FMM, redes sociales, podcast, etc.- con la finalidad de visibilizar la disciplina del Facility Management y mostrar todo lo que puede aportar a la sociedad desde la diversidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas”.

Sobre IFMA España

IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, se creó en enero de 2011. Su objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y a la sociedad esta disciplina. Su presidente es Enrique Carrero.

Recordar que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.

IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto interés profesional donde también se potencie el networking; una oferta formativa potente y actualizada y, en tercer lugar, una apuesta por la investigación (Research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral de bienes y servicios. Para alcanzar este último objetivo, IFMA España cuenta con varias comisiones de trabajo especializadas y que funcionan como grupos de trabajo colaborativos en donde compartir el conocimiento es la máxima principal.

Se puede seguir a IFMA España en Twitter @IFMA_spain, en LinkedIn IFMA España y en la web www.ifma-spain.org

Para más información:

IFMA España

www.ifma-spain.org

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.