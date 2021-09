Medik8 lanza Advanced Day Ultimate Protect SPF50 Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 09:07 h (CET) El protector solar diario más completo de Medik8 con acción hidratante SPF 50+, PA++++. El protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV todo el año Proteger la piel del sol es uno de los pasos más importantes en cualquier rutina de cuidado de la piel. La aplicación diaria de crema solar no sólo protege la piel de los rayos UV, sino que también es uno de los factores más importantes para prevenir el envejecimiento prematuro. Para aquellos que quieren una protección solar ultra alta en formato crema hidratante diaria, el nuevo Advanced Day Ultimate Protect de Medik8 es la opción más completa, hidratante e invisible de protección solar.

Protección solar diaria de alto rendimiento

Advanced Day Ultimate Protect protege de los rayos UVA y UVB a un nivel muy alto. El SPF es una medida de la protección contra los rayos UVB; un SPF 15 bloquea el 93,3% de los rayos UVB, un SPF 30 el 96,7% y un SPF 50 el 98%. El SPF 50+ (más que SPF60) bloquea más del 98,3% de los rayos UVB.



Advanced Day Ultimate Protect de Medik8 tiene un SPF 50+ que garantiza el máximo nivel de protección contra los rayos UVB pero, ¿por qué no está etiquetado como SPF60?. "La normativa del Reino Unido y de la Unión Europea impide poner más de un SPF50+ en el envase pero, con total seguridad, Advanced Day Ultimate Protect es el SPF más alto que se puede utilizar", explica Daniel Isaacs, Director de Investigación de Medik8.



¿Y los rayos UVA? Advanced Day Ultimate Protect también ofrece el nivel más alto de protección UVA: PA++++. PA+ es la medida global de protección UVA, siendo PA++++ la protección más alta disponible.



"En cuanto a los filtros, hemos elegido un complejo de filtros solares químicos modernos y de primera calidad, cuidadosamente seleccionados por su fotoestabilidad, su alto rendimiento sobre la piel y su delicadeza", afirma Isaacs. Advanced Day Total Protect incluye Tinosorb S, Uvinul T150 y Uvinul A Plus.

Más que un protector solar. Su fórmula contiene enzimas reparadoras de ADN

Ningún protector solar es capaz de bloquear el 100% de los rayos UV de la piel. Incluso con un protector solar, algunos rayos UV pueden causar daños en el ADN de las células de la piel. El ADN de las células de la piel actúa como un manual de instrucciones; les dice qué hacer y cuándo. Los rayos UV pueden dañar el ADN y hacer que las células de la piel reciban instrucciones/señales incorrectas, lo que da lugar a una pérdida de células cutáneas sanas y funcionales, que puede provocar daños en la piel.

"Realizamos procesos de reparación del ADN de forma natural en la piel, sin embargo, sus niveles se agotan con la edad. Advanced Day Ultimate Protect contiene fotoliasa, un tipo de enzima reparadora del ADN que se deriva del extracto de plancton", detalla Daniel Isaacs. "La fotoliasa se activa con la luz para reparar rápidamente los defectos del ADN, cada enzima está encapsulada para optimizar su penetración y liberación. La encapsulación utilizada es una cubierta de liposomas, que tiene una estructura muy similar a la de las células de la piel". En definitiva, Advanced Day Ultimate Protect no sólo protege la piel, sino que también repara los daños en el ADN derivados de los rayos UV mientras lo usas.



Daniel Isaacs, Director de Investigación de Medik8

360 grados de protección medioambiental

Advanced Day Ultimate Protect ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Otras marcas ofrecen productos para proteger de uno o dos factores, pero el nuevo protector solar de Medik8 ofrece una defensa completa.

Defensa frente a la luz azul: se ha descubierto que la luz azul provoca hiperpigmentación y daños causados por los radicales libres. La mayor parte de la luz azul a la que se está expuesto proviene de la exposición al sol y sólo una pequeña cantidad proviene de las pantallas. ¿La solución? Advanced Day Ultimate Protect contiene aceite de semilla de arándano, un escudo natural contra la luz azul . Rico en betacaroteno, capaz de absorber la luz azul antes de que llegue a la piel, que sería similar a un protector solar químico, pero específico para la luz azul.

se ha descubierto que la luz azul provoca hiperpigmentación y daños causados por los radicales libres. La mayor parte de la luz azul a la que se está expuesto proviene de la exposición al sol y sólo una pequeña cantidad proviene de las pantallas. ¿La solución? Advanced Day Ultimate Protect contiene . Rico en betacaroteno, capaz de absorber la luz azul antes de que llegue a la piel, que sería similar a un protector solar químico, pero específico para la luz azul. Contaminación : Ya se conoce el daño que la contaminación puede causar a la piel. Por esta razón, Medik8 ha incluido el extracto de marrubium vulgare que actúa de 4 maneras diferentes para combatir los daños de la contaminación en la piel.

: Ya se conoce el daño que la contaminación puede causar a la piel. Por esta razón, Medik8 ha incluido el que actúa de 4 maneras diferentes para combatir los daños de la contaminación en la piel. Infrarrojos : Los rayos infrarrojos (IR) constituyen alrededor del 49% de los rayos solares, y se han relacionado con un aumento de las MMP (proteínas que pueden descomponer el colágeno). Advanced Day Ultimate Protect contiene carnosina, que puede ayudar a inhibir la producción de MMP en la exposición a los infrarrojos .

: Los rayos infrarrojos (IR) constituyen alrededor del 49% de los rayos solares, y se han relacionado con un aumento de las MMP (proteínas que pueden descomponer el colágeno). Advanced Day Ultimate Protect contiene . Glicación: La glicación es la reacción entre las moléculas de azúcar y las moléculas de proteína, dando lugar a los famosos efectos por la glicación avanzada (AGE). Los AGE modifican el colágeno y la elastina de la piel, lo que provoca la aparición de líneas de expresión y arrugas. Además de ayudar a proteger contra los infrarrojos, la carnosina es capaz de prevenir la reticulación de las proteínas de colágeno, ayudando a inhibir y bloquear el proceso de glicación en la piel. Acabado invisible y no graso, un protector ideal para usar durante todo el año

La formulación de los protectores solares es muy complicada y muchas personas acaban saltándose este paso en la rutina de belleza debido a su escaso rendimiento, a sus fórmulas desagradables y a que dejan restos perceptibles en la piel. Afortunadamente, Advanced Day Ultimate Protect ha sido cuidadosamente formulado para ofrecer una gran protección en un formato de crema hidratante diaria nutritiva con un acabado invisible en todos los tonos de piel.



Advanced Day Ultimate Protect ofrece una protección resistente en cualquier situación, estación o lugar. Está diseñado para ser un producto indispensable en cualquier rutina de cuidado de la piel, los 365 días del año. Tanto si se necesita protección contra la contaminación durante los desplazamientos urbanos a la oficina, como si se precisa nutrir la piel durante el tiempo frío, o la más alta protección contra los rayos UV mientras se está de vacaciones en un destino soleado. Este es el protector solar en el que se puedes confiar todo el año. Con una infusión de escualeno nutritivo y ácido hialurónico multipeso hidratante, Advanced Day Ultimate Protect deja la piel nutrida y protegida.

Indicaciones

Después de la limpieza facial por la mañana, aplicar una cantidad abundante (5 pulsaciones) de Advanced Day Ultimate Protect en el rostro, añadiendo más cantidad de producto si es necesario para la zona del cuello y el escote, evitando el área de los ojos. Aplicar con ligeros movimientos ascendentes y dejar que se absorba. Volver a aplicar a lo largo del día según sea necesario, y cada 2 horas si se está expuesto a la luz solar directa. Detalles de venta

Disponible en Medik8.es o en centros especializados. Para encontrar la clínica Medik8 más cercana, hacer clic aquí.

WWW.MEDIK8.ES PVP: 79€

