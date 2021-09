AEC lanza el Programa Pioneros en Energía (Energy Pioneers Program) para atraer más Africanos y Jóvenes a la industria energética Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 17:47 h (CET) El Programa Pioneros en Energía de la AEC (www.EnergyChamber.org) es el primer programa de practicas de la Cámara con el objetivo de proporcionar oportunidades exclusivas y de alto nivel a individuos, promoviendo el aprendizaje continuo y fomentando su crecimiento personal y profesional. A través del programa, los participantes estarán expuestos al día a día de profesionistas de gran reputación y experiencia en el sector energético La Cámara ha sido y continúa siendo un fuerte proponente del desarrollo y fortalecimiento de los jóvenes, brindándoles apoyo a efecto de que sobresalgan dentro de la industria. El Programa de Pioneros es una pasantía remunerada lo que le da una ventaja distintiva. Es una motivación y un importante recordatorio que, a través de inversión personal, esfuerzo y determinación, la recompensa siempre será inminente.

En un mundo altamente competitivo, se requiere más que títulos para obtener puestos de calidad. Se requiere también visibilidad. La Cámara busca proporcionar precisamente eso – una plataforma que permita el aprendizaje continuo, sirviendo como un espacio en donde los participantes puedan involucrarse, aprender y explorar la industria con profesionistas guiándolos a través del camino.

Obtener experiencia en la industria tiene beneficios invaluables para los egresados que buscan entrar al mercado laboral. Una pasantía podría representar una luz en la oscuridad para el recién egresado, en lugar de apresurarse a encontrar un trabajo inadecuado a sus intereses.

Los programas de practicas ofrecen oportunidades invaluables para el desarrollo de nuevas habilidades y presentan retos específicos que no existirían de otra manera. Además de los conocimientos técnicos adquiridos dentro de la industria, los practicantes además obtendrán conocimientos sobre como interactuar con profesionistas en el lugar de trabajo, y adquirirán y desarrollarán aptitudes como manejo de tiempo, habilidades organizacionales adaptabilidad, solución de problemas y trabajo en equipo.

En la Cámara son conscientes del rol que las organizaciones deben de tener para estimular y empoderar a los jóvenes y equiparlos con las herramientas básicas en un mundo donde el esfuerzo, sudor y trabajo es crítico. El empoderamiento de los jóvenes debe de estar al frente de las agendas de crecimiento de las organizaciones, a efecto de preparar a la siguiente generación de lideres. A través de la PPE, la African Energy Chamber busca empoderar a los jóvenes, asegurándonos de tener jóvenes preparados y capacitados para ser el cambio y la voz que la industria necesita.

El programa de pasantías garantiza una oportunidad justa en la selección de candidatos, independientemente de sus antecedentes académicos o experiencia. Además de la oportunidad de aprendizaje, el programa da a candidatos selectos la oportunidad de expresas y generar ideas y soluciones en aspectos específicos dentro de la industria.

El Programa Pioneros en Energía de la AEC está diseñado no únicamente para la realización de un gran trabajo con la oportunidad de aprender y crecer. Es también una oportunidad para los profesionistas de compartir su experiencia y cultura con los practicantes, moldeándolos en futuros profesionistas independientes con un claro camino por delante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.