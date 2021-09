La importancia del uso de EPI y protección colectiva de calidad en la industria logística

Según el INE, en el año 2020 hubo un total de 34.445 accidentes que ocurrieron durante la jornada de trabajo dando lugar a baja laboral en el sector del transporte y almacenamiento en España En una industria como la de la logística, donde los procesos están tan automatizados y las acciones son tan repetitivas, resulta de gran importancia recordar de manera constante el correcto uso de equipos de protección individual (EPIs) de calidad y las medidas preventivas de seguridad laboral.

Desde Safeguru, debido al crecimiento exponencial que ha tenido en el último año el sector logístico, quieren celebrar el mes de septiembre como el mes de la logística, buscando concienciar y fomentar el uso de EPIs adecuados, especialmente en centros especializados de almacenaje y distribución.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar en almacenamiento y transporte son el tipo de calzado, la protección de manos, las prendas de alta visibilidad o los sistemas de protección colectiva, siendo estos últimos cruciales para reducir al máximo posible el riesgo de lesiones y accidentes laborales. El EPI es la última barrera de seguridad, por lo que para garantizar una seguridad y prevención efectiva es importante que toda la estructura preventiva a nivel de empresa funcione correctamente.

¿Cuáles son los riesgos reales a los que están expuestos los profesionales del sector logístico? Safeguru, e-commerce de EPIs, expertos en seguridad y protección laboral lo cuenta en su completa guía de riesgos en el sector logístico y equipamiento de protección preventivo necesario a nivel personal y estructural. Qué tipo de calzado de seguridad es el más recomendado, tipos de guantes para la manipulación de mercancía, barreras de seguridad, etc.

Como norma general, en esta industria se comete el error de pensar que los peligros son menores ya que no es obligatorio el uso de gran cantidad de EPIs como en otras industrias, como por ejemplo en la construcción. Hay que ser conscientes de que, aparte de usar correctamente EPI de calidad, Safeguru alerta de que no todo es protección personal; la protección colectiva se podría catalogar como mucho más importante. Es esencial hacer uso de barreras, perfiles de aviso, señalización, bolardos, controles de altura, etc.

Todo es parte de un sistema que debe de estar en equilibrio, ya no solo a nivel de protección, sino a nivel organizativo. Un accidente, por leve que pueda ser, podría parar el ritmo de trabajo y perjudicar la imagen y el balance de la empresa, además de otros costes personales asociados. La prevención debe llevarse a todos los niveles de la empresa, sin importar el sector al que pertenezca.

