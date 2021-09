Málaga acogerá el segundo mayor Autocine de Europa Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 16:07 h (CET) La promotora inmobiliaria líder en España confía en la trayectoria de Autocine Madrid RACE, en su expansión por todo el territorio nacional, apostando por ponerle nombre a su marca en la ciudad Andaluza. Autocine Málaga Metrovacesa será el segundo autocine más grande de Europa y el primero permanente de Andalucía Metrovacesa y la cadena Autocines han firmado un acuerdo de patrocinio naming right por el que el nuevo autocine de Málaga se denominará Autocine Málaga Metrovacesa. Con una superficie total de 16.000 metros cuadrados y una capacidad para 3.200 personas, el nuevo autocine permitirá la creación de cerca de 100 puestos de trabajo, además de revalorizar la zona y ampliar la oferta de ocio en la ciudad de Málaga.

Una iniciativa pionera en España ya que, si bien poner apellido a las marcas mediante la estrategia de naming right viene siendo habitual en los últimos años en estadios de futbol, teatros o clubes deportivos, ahora aterriza en el sector cinematográfico, con Autocine Málaga Metrovacesa.

Este proyecto supone la expansión de la cadena Autocines en el Sur, tras las aperturas del Autocine Madrid RACE –el más grande de Europa– en 2017 y el Autocine Jarama RACE, el pasado 2020. Por su parte, la incorporación de Metrovacesa- promotora inmobiliaria líder en España con más de 100 años de historia y exponente nacional en construcción e innovación-, como patrocinador de naming, refuerza la apuesta de la empresa por el emprendimiento, la cultura y la cooperación entre compañías.

Este acuerdo de patrocinio supone también un paso más en la apuesta que Metrovacesa mantiene por la Costa del Sol, donde la promotora tiene 24 promociones activas con una inversión de más de 600 millones de euros y cuenta con una oferta de más de 1.000 viviendas. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran las Torres Living y Vision, que forman parte de ‘Málaga Towers’, proyecto icónico de la ciudad y que cambiará el skyline de la misma.

La cadena Autocines, referente estatal en ocio y entretenimiento, es la única cadena del sector que ha firmado patrocinios de estas características, tanto en Autocine Madrid RACE como en el nuevo Autocine Málaga Metrovacesa.

El proyecto será un espacio cultural único, abierto todo el año, y ubicado en una parcela del polígono industrial Guadalhorce, cerca del centro de la capital. Contará con la pantalla más grande de Europa (250 metros cuadrados) y completará su oferta cinematográfica con una gran oferta gastronómica.

En la actualidad, Autocine Málaga Metrovacesa se encuentra en fase de obra y pendiente de la finalización para su apertura e inauguración y ya está revolucionando el sector del ocio en la ciudad de Málaga, convirtiéndose en el espacio cultural de referencia de la ciudad, tal y como consiguió Autocine Madrid RACE en la capital.

