La FP abre las puertas a 4 de cada 10 ofertas de empleo en nuestro país y se convierte en la formación más demandada

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:18 h (CET) Según el Adecco Group Institute e Infoempleo la Formación Profesional es un tipo de educación con una alta empleabilidad: el 41,3% de las ofertas de empleo en España requiere contar con un título de Formación Profesional (FP). Porcentaje que la convierte en el tipo de formación más demandada en nuestro país, por encima de los títulos universitarios, tal y como se recoge en el Informe Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en España 2020 A finales de este mes de septiembre está previsto que arranque el nuevo curso 2021/2022 en la mayoría de los centros de Formación Profesional de nuestro país. Un tipo de formación con una alta empleabilidad pero que sigue con cifras de alumnos por debajo de los países de nuestro entorno: España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en número de matriculados en FP y además tiene una de las peores tasas de escolarización en FP de grado medio: el 12% frente al 26% de media de los países que integran la organización[1].

Y esto es así cuando las cifras de empleabilidad de esta formación señalan que es la vía más demandada por las empresas en sus vacantes. Según el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, e Infoempleo, portal de empleo de referencia en España, la FP es un tipo de educación con una alta empleabilidad: el 41,3% de las ofertas de empleo en España requiere contar con un título de Formación Profesional (FP). Porcentaje que la convierte en el tipo de formación más demandada en nuestro país, por encima de los títulos universitarios, tal y como se recoge en el Informe Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en España 2020.

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “la menor presencia de la FP en la titulación “promedio” de los candidatos y trabajadores españoles, frente a las ratios de otros países europeos, tiene que ver con cuestiones culturales y de desconocimiento del potencial de esta formación en el acceso y mantenimiento del empleo, en las posibilidades de especialización y planes de carrera, y en los niveles retributivos. Es una cuestión que desde todas las esferas (Administraciones Públicas, centros educativos, empresas y sociedad) debemos solventar incrementando las labores de divulgación y sensibilización y mejorando la colaboración público-privada (en las esferas de empleo y de formación)”.

“Asimismo, hay que ampliar la oferta formativa tanto en cantidad (más oferta en módulos industriales, sanitarios y tecnológicos, por ejemplo, en algunos territorios) como en tipología de cursos que permitan que la FP siga “alineada” con las demandas del mercado (formación en nuevas tecnologías: IOT, IA, Big data, drones, vehículos autónomos, blockchain, e-commerce, etc.)”, concluye Blasco.

A su vez, Teresa Tomás, CEO de Infoempleo señala que: “la formación debería adecuarse a lo que están demandando las empresas, no solo para mejorar la empleabilidad de los jóvenes sino también para poder ofrecer nuevas oportunidades a aquellas personas que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral. Por un lado, la transformación digital de las empresas y la tecnificación de determinados sectores como el industrial requieren un mayor número de personal especializado (operarios de mantenimiento, administrativos, teleoperadores, comerciales, informáticos…). Tampoco hay que olvidar que somos un país de servicios, con multitud de actividades que también requieren de una buena preparación”.

“Además, la formación que se ofrece en los títulos de FP es muy práctica, y contar con empleados ya cualificados puede implicar un ahorro de costes importante para las empresas. Recordemos que en España un 97% del tejido empresarial está compuesto por pymes con recursos muy limitados”, concluye Tomás.

Evolución de la demanda de Formación Profesional

Hace tres años, en 2018, la Formación Profesional vivió un momento histórico al convertirse por primera vez en el nivel de formación más demandado por las empresas de nuestro país, desbancando a las titulaciones universitarias.

Después de su bajada al segundo puesto en 2019, ha vuelto a recuperar el protagonismo, convirtiéndose en los estudios más requeridos durante los meses de pandemia, tiempo en el que han crecido más de cinco puntos porcentuales hasta alcanzar el 41,3% de las ofertas. Si bien hay que señalar que esta evolución no ha sido positiva en ambos niveles de FP: Técnico Superior y Técnico Medio.

Tomando como referencia el global de la oferta de empleo, las titulaciones de Grado Medio de FP han sido demandadas en el 18,5% de las ofertas, más de tres puntos que hace un año, lo que las convierte en las verdaderas protagonistas de esta subida.

Las titulaciones de FP de Grado Superior, por su parte, han visto reducida ligeramente su demanda: de un 23,4% hace un año pasan al 22,7% actual (-0,.1 p.p.).

Esta reducción está en línea con los resultados que arroja la tabla general de la demanda por niveles formativos. Estos datos constatan que durante 2020 se ha producido una bajada general en la demanda de candidatos con estudios superiores (ciclos formativos de grado superior, titulaciones universitarias y estudios de postgrado) mientras que se ha incrementado la demanda de candidatos con niveles formativos más bajos (ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio).

Titulaciones de FP con más salidas laborales

Como acabamos de ver, más de 4 de cada 10 ofertas en nuestro país solicitan que el candidato/a cuente con una titulación en Formación Profesional. Cabe destacar que el 47,6% de esas ofertas para FP no especifica la familia profesional concreta que se necesita, solo que la persona que opta al puesto de trabajo posea esa formación, porcentaje que en el último año se ha disparado al crecer 6,7 puntos porcentuales.

Tras este tipo de ofertas que no especifican rama de FP, las áreas que más ofertas de empleo han recibido son: Administración y Gestión (13,7%; -1,6 p.p.), Electricidad y Electrónica (8,9%; -0,8 p.p.), Instalación y Mantenimiento (6,3%; +0,5 p.p.), Fabricación Mecánica (5,7%; -1,8 p.p. es la rama que más ha caído este año) -que intercambian posiciones-, Informática y Comunicaciones (3,8%; -0,4 p.p.) y Comercio y Marketing (3,1%; -0,3 p.p.).

Estas seis especialidades profesionales se reparten el 41,2% de las ofertas que buscan a candidatos con Formación Profesional, cifra que se ha reducido 5,5 p.p. si se compara con los datos de la edición anterior, cuando estas cinco especialidades concentraban el 46,7% de las ofertas que requieren candidatos con esta titulación.

El resto de las áreas que han recibido un mayor número de ofertas para titulados en FP durante 2020 han sido: Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Hostelería y Turismo, Sanidad y Química, todas ellas con ratios que se mueven entre el 1% y 2% de las ofertas para titulados en Formación Profesional.

Cataluña, Madrid y País Vasco: líderes de la oferta de FP

Si se atiende a la distribución territorial de la oferta de empleo para titulados de FP, Cataluña continúa posicionándose como la autonomía que más candidatos con estudios de FP requiere (22,6%, mantiene prácticamente los valores del año anterior). Tras ella repite posición la Comunidad de Madrid, que cuenta en este ejercicio con el 18,1% de la oferta (-1,7 p.p. con respecto al año pasado, es la autonomía que más disminuye su participación en las ofertas para FP).

País Vasco conserva la tercera posición y mantiene alta su aportación (14,3%) aunque también con cifras inferiores a las del ejercicio anterior (-1,2 p.p.). Estas tres comunidades condensan cerca del 55% de las ofertas dirigidas a titulados en Formación Profesional.

Muy por debajo se encuentra Andalucía, que concentra un 8,8% de las vacantes y se afianza en la cuarta posición tras crecer 0,9 p.p. (es la autonomía que más se ha expandido). En quinto lugar, sigue también la Comunidad Valenciana (7,4%), que ha avanzado 0,2 p.p. en el último año. Le sigue Castilla y León, con un 6,5% de la oferta de FP, autonomía que conserva la misma posición que ocupaba hace un año y gana tres décimas. Aragón ocupa la séptima posición de nuevo con un 4,2% de las ofertas para FP, con Galicia (3,5%) detrás. Son las dos autonomías que acompañan a Andalucía en los mayores incrementos de la oferta para FP (+0,4 p.p. cada una).

Entre el 3% y el 2% se encuentran Castilla-La Mancha (3%) que mejora una plaza, Navarra (2,3%) que la cede y Canarias (2%). Por su parte, la Región de Murcia aglutina el 1,58% de las ofertas de FP del país, seguida de Cantabria (1,52%), La Rioja (1,31%), Baleares (1,12%) y Asturias (1,01%).

En la cola de la lista se colocan aquellas comunidades y ciudades autónomas que no alcanzan el 1% de las ofertas de esta formación: Extremadura (0,71%) y Ceuta y Melilla (0,15% y 0,14% respectivamente).

El comercio se dispara y ocupa la primera posición en ofertas de FP

Este año trae una novedad en lo que a la distribución sectorial de la oferta de empleo para titulados de FP se refiere. Con el 9,5% de la oferta, comercio y distribución minorista protagoniza la subida más importante del año, y pasa de estar en la séptima posición a liderar el ranking de distribución sectorial de la oferta de empleo para titulados de FP, con 5,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Le sigue el sector Industrial, que rompe una racha de tres años disminuyendo sus ofertas de FP (8,5%, +2,2 p.p.) y se mantiene en segundo lugar. El sector Servicios (7,6%) alcanza la tercera posición tras escalar tres puestos y ganar 2,1 puntos porcentuales en el último año.

Otros sectores que han aumentado el número de ofertas dirigidas a candidatos con Formación Profesional son: seguros (el segundo mayor incremento con 3,7 p.p.), enseñanza/formación (prácticamente ha doblado su presencia en el ranking de ofertas de FP), sanidad (el tercer mayor incremento con 3,6 p.p. y casi triplica su presencia en el año de la pandemia), transporte de mercancías y logística, consultoría (apenas avanza una décima), marketing y estudios de mercado e ingeniería.

Entre los que han reducido el número de puestos para candidatos con FP están algunos de los más perjudicados por la pandemia en cuanto a generación de empleo, como es el caso de la hostelería y turismo (4%), que ha bajado desde la tercera posición hasta la séptima. También construcción, que lideraba el ranking en 2019 y ahora cae hasta la sexta posición, por la paralización de muchas obras. Así como la industria de metalurgia, mineralurgia y siderurgia o el sector del automóvil, que están tardando más en poder retomar plenamente su actividad.

El área de Ingeniería y Producción, líder en la demanda de FP

El área funcional de la Ingeniería y Producción no solo repite como la que más técnicos de FP demanda, si no que la oferta de empleo dirigida a estos profesionales es la segunda que más aumenta este año (2,8 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior) y se hace con el 32,8% de las ofertas.

Los puestos del área Comercial y Ventas se mantienen en la segunda posición con un 14,6%, pero experimentan un retroceso de dos puntos (el segundo más profundo entre todas las áreas funcionales). En tercer lugar sigue el área funcional de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones, que acapara un 13,2% de las ofertas de trabajo que exige FP (es la que más cae, -2,2 p.p.). Entre las tres acaparan 6 de cada 10 ofertas para titulados de FP.

En cuarta posición se encuentran de nuevo los puestos dirigidos a Administrativos y Secretariado (11,3%), seguidos de Compras, Logística y Transporte (8,7%), Administración de Empresas (6,9%) y el área de Atención al cliente (6%), que es la que más crece en el último año, 2,9 p.p.

En la cola de la lista se sitúan las áreas funcionales de Calidad, I+D, PRL y Medio Ambiente (2,3%), Marketing, Comunicación y Contenidos (2,2%), Recursos Humanos (1,4%), Diseño y Maquetación (0,54%) y, en última posición, Legal (0,23%).

Aumenta la demanda de FP para directivos y mandos intermedios

Por categoría profesional, en el último año, ha habido un aumento significativo de ofertas en las que se requiere Formación Profesional para puestos directivos y puestos de mandos intermedios. Algo importante en una formación que tradicionalmente ha estado asociada a puestos técnicos y empleados. Así, las ofertas para directivos (5%) han aumentado casi cuatro puntos porcentuales, mientras que los puestos para mandos intermedios con formación de FP han crecido en 1,7 puntos.

A pesar de este cambio de tendencia, las ofertas dirigidas a empleados y técnicos con esta formación siguen siendo mayoritarias, y suman el 82,8% del total.

Los puestos de trabajo para titulados de FP

Un año más, la tabla de puestos de trabajo para los que se demanda Formación Profesional muestra una clara diversidad en el reparto por puesto profesional. Los 15 puestos con mayor demanda de FP aglutinan el 41,5% de las ofertas, frente al 57% que acaparaban el año anterior.

Este año, al igual que el pasado, los Técnicos/as de Mantenimiento son los que lideran el ranking (7,45%) y además mejoran 2,8 puntos porcentuales (el segundo mayor incremento para puestos de trabajo), seguidos de los/as Agentes de Seguros, puesto que aumenta 3,31 p.p. (el mayor aumento) y pasa al segundo lugar con un 3,55% de las ofertas. El tercer y cuarto lugar lo ocupan el puesto de Comercial, con el 3,1% (-0,78 p.p.), y el de Administrativo/a (3,04%; -1,41 p.p., la mayor caída interanual).

Con valores muy similares se encuentran los puestos de Operario/a, Director/a Comercial, Mecánico/a, Operario/a especializado, Oficial de Mantenimiento y Programador/a, todos ellos con un porcentaje que va del 2,87% al 2,26% de las ofertas.

[1] Datos curso 2019/2020, últimos disponibles a fecha de este informe.

