Llegó el momento de remodelar el baño y esta es la mejor forma, según platodeducha.com.es

Un calentador de agua de calidad ¿Cómo encontrar el indicado?

Un termo eléctrico o calentador de agua eléctrico ofrece a las familias un mejor rendimiento y seguridad en cada baño; una de las grandes ventajas de los productos es que no tienen el riesgo de fugas de gas como sus versiones pasadas. Además, con el paso del tiempo, han fabricado nuevos modelos que se ajustan a las necesidades de cada estancia y lucen bien de acuerdo a la decoración.

Sin embargo, antes de comprar alguno, debe conocerse con exactitud las dimensiones del hogar y cuánta agua debe calentar durante el día. Basándose en ello, se podrá escoger el tamaño correcto del termo de agua. Por ejemplo, para dos personas es suficiente un termo eléctrico de 60 litros, así no estarán calentando más agua de la necesaria y podrán disponer de él en cualquier momento.

Por otra parte, para una familia de entre 5 y 6 personas, lo indicado es comprar un calentador de agua de 100 litros. No obstante, debe considerarse que mientras más capacidad tenga el termo será mayor el consumo energético y, evidentemente, el pago mensual de electricidad será mayor.

Escoger el tipo de termo eléctrico correcto

Otro punto a considerar es que existen dos tipos de calentadores de agua; El primero es el liso que suele ser más pequeño, así que son ideales para viviendas pequeñas, pues la instalación puede realizarse hasta en guardarropas, sin inconvenientes.

Por otro lado, están los termos eléctricos verticales que son los modelos habituales que se ven en cualquier hogar. Como es de esperarse, su tamaño es mayor al igual que su capacidad, por lo que, para escoger este tipo, es necesario tener suficiente espacio en casa.

Ahora, ¿Cómo comprar el plato de ducha correcto?

Los platos de ducha son fundamentales para mejorar la estética del cuarto de baño y la experiencia durante cada baño. En todo caso, lo ideal es elegir un modelo que quede a ras con el suelo para evitar salientes o escalones para entrar a la ducha. Sin embargo, para conseguir los resultados es preciso tener a un experto calificado en dichas instalaciones.

Además, tomar las medidas correspondientes y comprar el modelo adaptado a la estancia es otro punto indispensable para que los resultados sean de alta calidad y seguros. Dentro de las recomendaciones para comprar el plato de ducha indicado, se encuentran:

La superficie debe ser antideslizante para evitar cualquier accidente.

Comprar materiales que tengan alta resistencia al desgaste, la humedad y la luz .

. La textura no debe ser desagradable.

