eXp Realty alcanza la cifra de 60.000 agentes inmobiliarios en todo el mundo

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:27 h (CET) La red de agentes de la compañía, que acaba de implantarse en España, ha crecido un 85% en solo un año, doblándose prácticamente respecto a julio de 2020. Además, en el último trimestre, eXp ha registrado unos ingresos récord de 1.339 millones de euros, lo que representa un incremento del 153% con relación al ejercicio anterior eXp Realty, una de las inmobiliarias globales de más rápido crecimiento y una filial de eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI), ha superado la cifra de 60.000 agentes inmobiliarios en todo el mundo. Este dato representa un crecimiento del 85% en los últimos doce meses respecto a los 32.403 con los que contaba en julio del año pasado.

Durante el último trimestre de 2021, la compañía ha registrado unos ingresos récord de 1.339 millones de euros, un incremento del 153% con relación al ejercicio anterior. La compañía se encuentra inmersa en un proceso de internacionalización en virtud del cual ya opera en 18 países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Portugal, México, India, Sudáfrica, Italia, Alemania, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Israel, Hong Kong, Panamá y, desde hace unos meses, también España, en que ha designado a Renata Sujto como Managing Director para nuestro país. Sólo durante el segundo semestre de 2021, el volumen de transacciones residenciales y comerciales completadas alcanzó los 34.000 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 210% respecto a julio de 2020.

“Nuestro crecimiento se debe a nuestra propuesta de valor, centrada en el agente, y a nuestro compromiso de brindarle las mejores herramientas para triunfar”, ha afirmado Jason Gesin, CEO de eXp Realty. “Los agentes están inmersos en nuestro modelo innovador y en la nube, que les brinda incentivos económicos claros y una tecnología y formación inigualables. Iniciar la segunda mitad de 2021 con más de 60.000 agentes fija unos cimientos sólidos para nuestro crecimiento continuo”.

eXp, que cerró su último ejercicio con un volumen de transacciones a través de su plataforma de más de 60.600 millones, presenta un modelo disruptivo y digital de agencia inmobiliaria. La compañía dota a su red de agentes de la tecnología, formación y comunidad necesarias para desarrollar su actividad, y les brinda una estructura de comisiones atractiva, en que empiezan percibiendo el 75% de la comisión por cada venta y en que pueden recibir el 100% menos una cuota por transacción si alcanzan ciertos umbrales de ventas anualmente. Los agentes con los que eXp cuenta en todo el mundo también reciben acciones de la compañía en función de su desempeño y pueden obtener ingresos adicionales contribuyendo a la captación de nuevos profesionales con los que conformar su propia fuerza comercial.

Sobre eXp España

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding de eXp Realty, Virbela y SUCCESS Enterprises.

eXp World Holdings y su agencia inmobiliaria global, eXp Realty, es una de las compañías tecnológicas del sector inmobiliario de más rápido crecimiento a nivel mundial, con más de 60.000 agentes repartidos por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Alemania, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, Israel, España y Panamá, y sigue creciendo a nivel internacional.

Como compañía cotizada en bolsa, eXp World Holdings brinda a los profesionales del sector inmobiliario la oportunidad única de recibir acciones de la misma en recompensa por alcanzar determinados objetivos de producción o contribuir a su crecimiento.

eXp World Holdings y sus negocios brindan una colección de herramientas tecnológicas al servicio del sectores inmobiliario y de los brókers, incluido un modelo innovador de intermediación residencial y comercial, servicios profesionales y herramientas colaborativas y para el crecimiento personal. Su modelo de bróker en la nube se basa en una plataforma inmersiva en 3D profundamente social y colaborativa que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos.

Para más información, visitar www.expworldholdings.com.

