Nanas & Co da los consejos para ahorrar en la vuelta al colegio Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:28 h (CET) Septiembre es el mes con mayores gastos para las familias que tienen que encargarse de comprar todo el material escolar de sus hijos, incluyendo uniformes, libros de texto, dispositivos móviles… La lista es interminable y el coste aumenta cuando hay más de un hijo. La pregunta más repetida en los hogares es cómo ahorrar para que la vuelta al cole no suponga un gasto tan elevado. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, da consejos para ahorrar en septiembre Material escolar

Antes de lanzarse a comprar todo el material de la lista, hay que revisar el que ya se tiene del año anterior para saber si puede reutilizarse o reciclarse. Después, hacer una lista con lo que sea estrictamente necesario, para evitar comprar caprichos. Los padres son quien deben decidir qué material se compra o no, es conveniente imponerse un presupuesto limitado y hacerlo sin los niños presentes. También, hay que optar por productos de calidad, que tengan mayor duración y recurrir a las rebajas en las diferentes plataformas online.

Libros de texto

Los libros suponen uno de los mayores gastos en septiembre. Lo ideal es comprar precios en varias tiendas, ya que puede existir mucha diferencia entre unas y otras. En algunas familias, los libros de los hermanos mayores pueden ser reutilizados por los más pequeños. Si no existe la posibilidad de que la familia o amigos presten los libros de texto, se puede recurrir al intercambio o compra de libros de segunda mano; además de ser más económicos, se estará favoreciendo el medioambiente.

Tecnología

En plena era digital y a los anteriores gastos, se suman las tablets y ordenadores portátiles. Lo mejor es asesorarse adecuadamente antes de comprar cualquier tipo de dispositivo electrónico. Hay que tener en cuenta el sistema operativo del ordenador, la capacidad de almacenamiento y su relación calidad-precio. Además de, por supuesto, controlar el uso que cada integrante de la familia hace del dispositivo y pensar si es estrictamente necesaria la compra.

Uniforme

Si los niños utilizan uniforme es importante comparar los precios en varias tiendas. También, se puede recurrir a la moda ECO, de segunda mano. En el caso de que los niños no vistan uniforme, conviene recurrir a prendas básicas con colores neutros que combinan mejor entre sí. Es importante ajustarse a un presupuesto limitado o ir comprando en las rebajas de cada temporada.

Transporte

Hay que informarse sobre los servicios que ofrecen los centros educativos. Si los niños van a un centro privado o concertado, en la mayoría de los casos, contarán con transporte escolar. Si la única opción es el coche particular, hay que buscar métodos para ahorrar en combustible y, por qué no, en tiempo. Se puede compartir coche o turnarse con otros padres que vivan cerca. Si el centro es cercano, lo mejor es ir a pie; además de ahorrar gastos, se crearán buenos hábitos saludables y se aprovecha el camino para unir lazos con la familia.

Clases extraescolares

Hay que elegir aquellas que resulten realmente imprescindibles y en las que los niños tengan interés. No es conveniente cargar de actividades a los niños, necesitan descansar, tener tiempo para jugar con sus amigos, hacer deberes o incluso aburrirse.

Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

nanasandco.com

C/ General Pardiñas, 40

28001 Madrid

