miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:31 h (CET) Tener un solo hijo tiene aspectos positivos para los padres y el niño, más atención, más recursos o más tiempo de dedicación. También puede conllevar riesgos. La atención exclusiva de los padres puede impulsar en el niño un concepto exagerado de su importancia y se puede crear dependencia emocional del hijo hacia los padres. Ser hijo único no determina en sí mismo el futuro del niño, sino que su evolución depende de la educación que reciba. GrupoLaberinto da las reglas para educar a un hijo único Fomentar su propia vida social

Al no experimentar la rivalidad y las tensiones propias de la convivencia entre hermanos, el hijo único puede presentar cierto grado de inmadurez emocional, preferir la compañía de adultos y evitar la de niños de su edad. Los padres deben fomentar que el niño realice actividades de ocio en las que pueda socializar con otros compañeros como campamentos, talleres, deportes… así como propiciar un espacio de juego solo.

Impulsar su propia identidad

El hijo único puede tener problemas para establecer su propia identidad diferenciada a la de sus padres. Todos los niños tratan de imitar a sus padres, y querer complacerles se acentúa más en el caso de los hijos únicos. Para fomentar su identidad propia, hay que ir con cuidado y no elogiar en exceso los parecidos.

Aprender a decirles “no”

En ocasiones, los padres permiten y consienten todo lo que el hijo único hace para intentar compensar su soledad. Es importante poner límites a sus exigencias para que no se conviertan en unos pequeños tiranos. Así como, no comprarles o darles todo lo que pidan.

No buscar el perfeccionismo excesivo

Los padres de un hijo único pueden incurrir en el error de volcar todas sus expectativas en ellos y ensalzar en exceso sus actitudes y aptitudes o culpabilizar cada una de sus acciones. Esto puede convertirles en personas egocéntricas, además, de experimentar el estrés que conlleva superar tantas expectativas impuestas.

No sobreprotegerlos

La mayoría de los padres de hijos únicos procuran estar siempre cerca de ellos para que no les ocurra nada malo y resolverles todas las dificultades. Pero el temor y la dedicación excesiva limita el comportamiento del hijo y le vuelve desconfiado, tímido, solitario y más precavido de lo normal.

Acerca de GrupoLaberinto

GrupoLaberinto nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un claro compromiso con la felicidad y el bienestar, junto a la mejor atención al cliente. Con un destacado equipo de más de 10 psicólogos y psiquiatras especialistas en los diferentes campos de la salud y la psicología, GrupoLaberinto marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres y cursos profesionales y divulgativos.

GrupoLaberinto interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o familiar; y con diverso nivel de gravedad de los problemas, que abarcarían desde la atención a los colectivos más vulnerables, como son las personas con enfermedad mental grave, hasta el apoyo a estudiantes o situaciones de insatisfacción transitorias.

GrupoLaberinto está comprometido con la investigación y la formación de nuevos profesionales, manteniendo convenios de colaboración con distintas universidades (Universidad Complutense UCM, Universidad Europea UE, Universidad Internacional de Valencia UE, Universidad Internacional de la Rioja UNIR…). Cada área de intervención está dirigida por un especialista en la materia, contando con uno de los equipos más prestigiosos a nivel nacional.

www.grupolaberinto.es

Calle de Francisco Silvela, 30

28028 Madrid

638 10 51 32

