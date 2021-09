Alfio Bardolla, experto en formación financiera reúne a más de 5000 alumnos en su Wake up Call Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:59 h (CET) El evento de formación financiera Wake up Call de Alfio Bardolla comienza este viernes 17 y durará hasta el domingo 19 de septiembre por Livestream La formación en educación financiera sigue creciendo en España. 2 de cada 3 menores de 25 años consideran esencial esta formación, que nunca han recibido en el el colegio, para su vida.

Así Alfio Bardolla, el experto internacional en educación financiera relanza la Wake Up Call que, tras el gran éxito de la edición online del pasado mes de febrero(que registró la participación de más de 4.000 suscriptores conectados desde 22 países del mundo y 5 ponentes invitados de importancia internacional), también volverá "Livestream" del 17 al 19 de septiembre en España.

Después de un año y medio de renuncia, esfuerzo, soledad y mucha paciencia, Wake Up Call, el evento formativo consolidado organizado por Alfio Bardolla Training Group Spa, ahora en su 18ª edición, permitirá a los socios di participar en la modalidad LiveStream para aprender cómo lograr la Libertad Financiera, es decir, cómo no depender más económicamente solo de su salario, sino activar otras fuentes de ingresos independientes entre sí.

Una condición que nunca como en este periodo histórico y económico, caracterizado por una gran incertidumbre e inestabilidad, será útil para el reinicio.

Muchos oradores de prestigio ya han sido confirmados para el evento de septiembre: Alfio Bardolla, fundador y entrenador maestro de Alfio Bardolla Training Group S.p.A. y autor de exitosos libros, incluyendo el bestseller "El dinero desgasta a quien no lo tiene", "El dinero te hace feliz" y "FirstClass".

También participará en el evento Robert Allen, padre de la educación personal, entrenador en libertad financiera y uno de los asesores de inversión inmobiliaria más influyentes de todos los tiempos

Robert Kiyosaki, orador motivacional, empresario y escritor de libros sobre crecimiento personal, incluyendo "Padre Ricco Padre Povero".

La lista de ponentes la completa Giacomo Bruno, el primer editor en traer libros electrónicos a Italia en 2002, autor de 27 bestsellers sobre crecimiento personal.

El quinto ponente será Johny Abraham, un reputado orador autor del libro "Conquista tu Mundo" y revelara algunos casos de éxito, decepciones y redención para un crecimiento personal y profesional efectivo.

Alfio Bardolla, explica, "En veinte años como coach financiero y emprendedor he escuchado innumerables historias: historias reales, de personas reales, que partían de situaciones difíciles, a menudo incómodas, o simplemente del deseo de pasar más tiempo con su familia, para garantizar un futuro más sereno para ellos y las mejores oportunidades para sus hijos. La gran mayoría de estas personas, una vez adquiridas las herramientas adecuadas, han conseguido conseguir resultados concretos y dar pasos importantes hacia la libertad financiera", y continúa "La educación financiera no es una disciplina solo para profesionales, sino un conjunto de conocimientos al alcance de todos. Conocimiento especial, porque es una fuente de oportunidades. Por supuesto, el compromiso y la perseverancia también son necesarios, pero todos pueden mejorar su situación financiera. Y, como resultado, comenzar a vivir la vida de los sueños".

Una vez más el Wake Up Call será un evento de importancia internacional, un intenso curso de tres días de duración capaz de explicar concretamente cuáles son las técnicas para construir la Libertad Financiera, entendida como la capacidad de mantener el estilo de vida sin cambios, sin necesariamente tener que trabajar 8 horas al día, gracias a los ingresos automáticos construidos sobre cuatro activos: Trading, Real Estate, Internet y Business.

Las inscripciones y reservas para la Llamada de Despertador están abiertas en el sitio web alfiobardolla.com

