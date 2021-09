DXC Technology y Lenovo firman un acuerdo con el Dr. Peter Scott-Morgan para desarrollar soluciones de accesibilidad y crear un nuevo futuro para las personas con discapacidad

La colaboración aportará tecnología, experiencia y apoyo a la visión de Scott-Morgan de "Haz que los vulnerables estén seguros, que los indefensos sean fuertes y que los desencantados prosperen" DXC Technology (NYSE: DXC) y Lenovo han anunciado hoy una colaboración con el científico visionario de la robótica Dr. Peter Scott-Morgan para desarrollar soluciones tecnológicas de asistencia para la discapacidad extrema y ayudar al propio Scott-Morgan a convertirse en lo que la gente de todo el mundo está llamando el "primer ciborg humano del mundo".



Ambas compañías se unen a Scott-Morgan y a su fundación filantrópica en una colaboración activa y abierta para perfeccionar e inventar soluciones -integrando las últimas tecnologías de hardware, software e inteligencia artificial (IA)- para capacitar a las personas con discapacidades, enfermedades y otras condiciones difíciles.



A Scott-Morgan, un reconocido pionero en impulsar la tecnología para ampliar y enriquecer la vida, le diagnosticaron la enfermedad de la neurona motora (MND) -también conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA)- en 2017. Cuando aparecieron los primeros síntomas, Scott-Morgan empezó a explorar formas de invertir la progresión típica de la enfermedad gracias a su creencia en el potencial ilimitado de la tecnología.



"La base de nuestra colaboración es la creencia en el potencial sin explotar de la tecnología para dar rienda suelta a tus sueños, seas lo que seas, sea cual sea tu origen, sean cuales sean tus circunstancias, sean cuales sean tus ambiciones", dijo Scott-Morgan. Aunque los médicos le dijeron que sólo le quedaban dos años de vida, Scott-Morgan ha superado todas las expectativas y ha inventado nuevas posibilidades para los enfermos de ELA. "Nuestro mantra es: '¡Añadir ESPERANZA con la IA y la Robótica!".



DXC y Lenovo -junto con un equipo de voluntarios y tecnólogos líderes- proporcionarán hardware, soporte de software, integración y experiencia en inteligencia artificial. Las iniciativas clave incluyen:



-Desarrollar sillas de ruedas autónomas y autodirigidas para navegar por los hogares y más allá;

-Preservar la personalidad con un avatar que se renderiza rápidamente con detalles fotorrealistas;

-Aprovechar la realidad aumentada (RA) como interfaz de usuario controlada sólo con los movimientos de los ojos;

-Acelerar la generación y personalización de voces digitales emocionalmente expresivas; e

-Integrar la tecnología inteligente en todo el hogar para mejorar la vida de todos sus ocupantes.



"Tenemos la responsabilidad de hacer que la tecnología avanzada sea lo más accesible posible y de crear nuevas oportunidades", dijo Calvin Crosslin, Director de Diversidad de Lenovo y Presidente de la Fundación Lenovo. "Esta es precisamente la razón por la que nos unimos a la idea de una tecnología más inteligente para todos, y estoy agradecido al Dr. Scott-Morgan por invitarnos a colaborar y compartir una pequeña parte de su extraordinaria visión".



Además de desarrollar soluciones personalizadas, Lenovo ya ha donado y puesto en marcha un ThinkPad X1 Yoga, un ThinkPad X12 Detachable y un ThinkReality A6 en casa de Scott-Morgan para acelerar la colaboración e identificar mejor las oportunidades de innovación.



DXC actuará como integrador tecnológico. Al desplegar las capacidades de su Enterprise Technology Stack, DXC aportará sus conocimientos tecnológicos y su experiencia para garantizar una integración segura y sin fisuras entre la infraestructura, las aplicaciones, los análisis y las soluciones de ingeniería. El equipo de DXC ofrecerá asesoramiento y apoyo para definir los requisitos, la arquitectura de destino y la siguiente iteración de la hoja de ruta del proyecto. En concreto, habilitarán las funciones de seguimiento ocular, teclados virtuales, voz y rendimiento del avatar.



"Peter es una inspiración asombrosa", dijo Steve Turpie, Presidente de DXC en EMEA. "En DXC, estamos ofreciendo excelencia para permitir a nuestros clientes ejecutar sus requisitos de misión crítica. Y, en nuestra opinión, no hay nada más importante que la discapacidad extrema. Peter, con la Fundación, tiene una pasión incansable por desafiar nuestra forma de pensar sobre cómo la tecnología puede ser utilizada para mejorar la vida de las personas y la sociedad en su conjunto".



Acerca de Lenovo Tech World 2021 y del Dr. Peter Scott-Morgan

Scott-Morgan participó el 8 de septiembre en el evento organizado por Lenovo Tech World 2021 para hablar con Thorsten Stremlau, director de consultoría estratégica empresarial de Lenovo, sobre sus objetivos compartidos de ofrecer una tecnología más inteligente para todos.



"Me siento profundamente honrado de trabajar con Peter, un científico absolutamente brillante y un ser humano inspirador", dijo Stremlau, que dirige los esfuerzos de Lenovo. "Nos centramos mucho en aumentar la accesibilidad y la diversidad en Lenovo, y esta es una oportunidad singular para garantizar que nuestra innovación marque una diferencia real, tanto para Peter como, espero, para muchos otros".



Acerca de otros socios que apoyan a la Fundación Scott-Morgan

Otros colaboradores clave que ya están trabajando con Scott-Morgan en esta iniciativa son Matthew Aylett de CereProc, Amanda Darby de Optimize3D en Pinewood Studios, y Ari Shapiro de Embody Digital.



Más información sobre el Dr. Peter Scott-Morgan, incluyendo sus antecedentes, las investigaciones en curso y las oportunidades de participar a través de la Fundación Scott-Morgan.



CITAS RELEVANTES

Dr. Peter Scott-Morgan: "He aplicado toda una vida de investigación para reescribir mi propio futuro: ¡un golpe de suerte extraordinario! Pero lo más importante es que ahora tenemos la oportunidad de reescribir el futuro de millones de personas -y eventualmente de miles de millones- aplicando las lecciones aprendidas para que los vulnerables estén seguros, los indefensos sean fuertes y los desencantados prosperen. Quería una forma de liberarme de mi cuerpo repentinamente inadecuado, superar un diagnóstico devastador y reimaginar lo que podía significar una "enfermedad terminal". Pero podemos ayudar a todos los que se sienten desfavorecidos. Pueden resurgir como un ave fénix. Con el extraordinario apoyo de mi marido Francis, de innumerables colaboradores amables y brillantes, y de líderes tecnológicos como DXC y Lenovo, el futuro, antes oscuro, me parece increíblemente brillante".



Sukhbinder Gill, CTO de EMEA, VP y Fellow de DXC: "Peter está utilizando la tecnología para poder vivir una vida más plena, para prosperar. Nuestro papel, como socio integrador, es determinar cómo funcionará esta tecnología y cómo se ejecutará. Nuestro ADN está en las operaciones a escala, que funcionan de forma eficiente, y eso es exactamente lo que Peter necesita. Trabajando con el equipo de Lenovo, y con la Fundación, tenemos una fuerte asociación, que une la visión con los conocimientos de ejecución de la tecnología. Nos apasiona este trabajo y el de la Fundación Scott-Morgan, pionera en la aplicación de la IA para mejorar la condición humana y mejorar sustancialmente la vida de las personas con discapacidades extremas".