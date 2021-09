NF Innova, nuevo partner de GDS Modellica Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:00 h (CET) La empresa NF Innova, se ha convertido en nuevo partner de GDS Modellica para ofrecer la mejor experiencia digital al cliente. El Modellica Originations Engine (MOE) de GDS Modellica procesa los datos recopilados durante las altas y aplica estrategias de créditos. Emite en tiempo real una decisión sobre si aprueba o no una solicitud y en qué términos o condiciones NF Innova, se ha convertido en nuevo partner de GDS Modellica para implementar las necesidades y ofrecer la mejor experiencia al cliente. El objetivo de NF Innova es ayudar a sus clientes a hacerse cargo de su crecimiento digital con mayor agilidad, fortalecerlos en la transformación digital e iniciar el futuro de la banca en sus empresas.

NF Innova, miembro de New Frontier Group, tiene un enfoque exclusivo en la banca digital y proporciona una solución bancaria única para instituciones financieras al ofrecer un viaje de cliente rico y fluido en cualquier canal digital. Por su parte, GDS Modellica aporta su reconocida experiencia y valor ayudando a cientos de instituciones crediticias y organizaciones a gestionar con éxito el riesgo con soluciones adaptadas a las necesidades individuales. Ambas empresas asumen el desafío de proporcionar una experiencia completa al permitir a los nuevos, o a los ya clientes, abrir una cuenta o solicitar diferentes productos, todo de manera digital. Una experiencia integral y eficaz gracias a las nuevas tecnologías que hacen posible los procedimientos KYC (Know Your Customer) en línea y la automatización total o parcial del proceso. La automatización reduce la fricción para los clientes y acorta el tiempo de la duración total de los procesos.

Esta plataforma integrada por NF Innova + GDS Modellica dará cobertura a todo aquello que las instituciones financieras necesitan en materia de diseño, desarrollo, implementación y optimización continua. Por su parte NF Innova construye su flujo de incorporación utilizando su solución y GDS Modellica se centra en incorporar el proceso de backend implementando desde políticas de riesgo de crédito a estrategias y flujos para garantizar un proceso de verificación de identidad efectivo, en tiempo real y totalmente automatizado.

GDS Modellica ha desarrollado Modellica Originations Engine (MOE), una solución automatizada que encaja en la arquitectura de plataforma digital de NF Innova. MOE procesa todos los datos recopilados durante la incorporación, así como la información de las oficinas de crédito. Aplica estrategias de crédito, políticas y “scores” definidos, e implementa la función de riesgo de crédito definida por la institución financiera. El motor devuelve una decisión en tiempo real sobre si se aprueba o no una solicitud junto con los términos y condiciones asociados a esta.

El Motor MOE permite a los usuarios adaptarse a diferentes escenarios y tipologías de procesos, ofreciendo la capacidad de ejecutar distintas políticas y reglas de admisión, y seguimiento del riesgo de crédito simultáneamente con total flexibilidad y facilidad de uso. Entre sus funcionalidades, según Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, destacan las siguientes: “capacidad de implementar las estrategias de crédito, calcular variables de datos brutos, realizar segmentos poblacionales según riesgo, valor y propensión; establecer precios y ofertas individuales, controlar usuarios de riesgos, permite establecer simulaciones, es compatible con el lenguaje PMML y, por último, es fiable, flexible y ofrece un alto rendimiento para establecer criterios y tomar decisiones”.

Esta alianza estratégica de NF Innova + GDS Modellica nace con el objetivo de implementar sus ventajas competitivas y capacidad resiliente de ambas empresas en el nuevo ecosistema financiero. Una relación que permitirá a forjar, fortalecer y consolidar mimbres a la vez que crear nuevas oportunidades de negocios, nuevos mercados, incrementar la efectividad y mejorar la experiencia de cliente. Una gestión eficaz e integral reporta una mayor fidelización de los clientes, y en consecuencia, una mayor rentabilidad y beneficio.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com

