ILERNA, el centro de FP con plazas garantizadas para empezar en septiembre

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 12:50 h (CET) ILERNA, el centro de Formación Profesional online y presencial líder en España, aún tiene plazas disponibles para acoger a aquellas personas que estén pensando en estudiar un ciclo formativo 100% oficial La escasez de plazas públicas para acoger a estudiantes de Formación Profesional ha provocado que miles de demandantes se hayan quedado este año a las puertas de matricularse. La FP se ha posicionado como una de las opciones más solicitadas, al caracterizarse por su adaptabilidad a las necesidades del mercado laboral y sus elevadas tasas de inserción.

ILERNA, centro referente en Formación Profesional a distancia y presencial en España, tiene suficientes plazas para acoger a aquellas personas que no hayan podido matricularse y no pierdan un año de estudio. El centro formativo ofrece una amplia selección de ciclos de FP a distancia a través de ILERNA Online, y formación presencial en sus centros ubicados en Madrid, Sevilla y Lleida.

Titulaciones online oficiales con ILERNA Online

Estudiar a distancia se ha convertido en una necesidad para muchas personas a raíz de la pandemia de la Covid-19. En este sentido, ILERNA Online ofrece la conciliación real necesaria para estudiar sin renunciar a nada. Y ello es gracias a su sistema de matriculación flexible, que permite al alumno matricularse en cada semestre del número de asignaturas que desee, decidiendo así el ritmo y la duración de sus estudios. "En ILERNA Online es el centro el que se adapta al alumno y no al revés. Priorizamos una formación flexible, de calidad y muy enfocada a la realidad laboral", explica Jordi Giné, CEO de ILERNA Online. El centro líder en la FP a distancia cuenta con una infraestructura tecnológica muy desarrollada que le ha permitido afrontar sin dificultades los obstáculos que ha ocasionado la crisis sanitaria. "Somos un centro nativo digital y ello nos ha permitido poder seguir ofreciendo una formación de calidad mientras la pandemia obligaba el cierre de centros formativos", añade Giné. ILERNA Online arranca su nuevo curso escolar el 20 de septiembre y mantiene abierto el plazo de matriculación hasta el 27 de septiembre.

ILERNA Madrid, Sevilla y Lleida: Estudiar en un entorno de trabajo real

Terminar una formación y contar con las capacidades necesarias para desempeñar profesiones concretas es la principal preocupación de cualquier alumno que busque una rápida inserción laboral. Consciente de ello, desde ILERNA se prioriza una formación práctica en sus sedes de Madrid, Sevilla y Lleida, donde el alumno se forma en un entorno de trabajo real gracias a su innovadora metodología basada en "aprender haciendo". ILERNA Madrid, ILERNA Sevilla e ILERNA Lleida disponen de unas instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados donde la conexión entre aula y empresa es posible gracias los equipamientos de última tecnología y las herramientas profesionales de que dispone el alumno. "Desde ILERNA estamos muy orgullosos de formar a los mejores profesionales para las mejores empresas y dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Ante la creciente demanda de la FP, ILERNA cumple con los requisitos para ser elegido como centro por su amplia trayectoria en el sector educativo y sus elevados índices de satisfacción", añade Giné. ILERNA Madrid, ILERNA Sevilla e ILERNA Lleida admiten matriculaciones hasta el 1 de octubre.

