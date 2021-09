Zexel cierra ronda de pre-seed en 120.000€ con una valoración de 750.000€ Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

La start-up malagueña que estaba incubada en Demium Málaga ha conseguido llamar la atención de los socios capitalistas **Think Bigger Capital, así como también del fondo de inversión ALMA y el business angel y experto en marketingChristian Campos, logrando de esta manera cerrar la inversión en unos pocos meses.

Asimismo, esta start-up acaba de ser seleccionada en el top 12 del Premio 19 Junior de IMFE y además Zexel está participando en programas como Bridge for Billions en Madrid y Berkeley SkyDeck en San Francisco, siendo una de las dos seleccionadas para presentarse como start-up malagueña de la mano de BIC Euronova.

Zexel es una compañía que ha logrado posicionarse en el mercado gracias a sus resultados. Ofrece un software ERP que se encarga de planificar y optimizar recursos empresariales. También se le conoce como fintech o tecnología financiera, basada en el uso de las nuevas tecnologías para las gestiones financieras.

Estas herramientas permiten a los influencers y a las agencias de influencers controlar sus ganancias, gastos y contratos. Gracias a este software que puede usarse a través de una app muy intuitiva, las personas dedicadas a las redes podrán tener un mejor dominio sobre su vida financiera. La aplicación se puede usar para hacer contratos, emitir facturas, agendar citas y marcar recordatorios, entre otras cosas.

¿Qué es Zexel? Zexel es un ERP que integra soluciones fintech para que todos los creadores de contenido digital puedan controlar sus impuestos y finanzas en general. Es una app que trabaja como asistente contable con un mecanismo tan sencillo como subir una foto a Instagram. Su software es muy completo, pues su principal objetivo es gestionar campañas de influencers. Además, puede automatizar todos los procesos internos administrativos y financieros. La app logra economizar tiempo y dinero, ya que el trabajo que realiza generalmente se hace de forma manual. El ERP permite a las figuras públicas y agencias tener mejor dominio de sus flujos de información.

Motivos que hacen necesario un ERP en una agencia de influencers En la representación de influencers suele trabajar un equipo de numerosas personas. Esto puede hacer que los trámites administrativos sean engorrosos, largos y, en ocasiones, complicados. Para evitarlo, es necesario implementar un software que ordene y optimice el espacio y pagos de la empresa. Los ERP son ideales, ya que se adaptan a cada tipo de negocio para complementar las transacciones. En el caso del mundo del entretenimiento, Zexel es una de las más usadas.

La compañía permite gestionar todos los desembolsos realizados a los influencers. También se encarga de automatizar facturas para clientes. El resultado de estos procesos es una significativa reducción de costes, mayor productividad y mejor planificación del futuro. Al ser una app intuitiva, es sencilla de usar y no necesita muchos protocolos. Incluso se puede obtener acceso gratuito, para lo que es recomendable comunicarse con la organización en su página web.

Mientras la tecnología siga avanzando, habrá una nueva forma de mejorar los negocios. Con las redes sociales en auge mundial, los servicios de Zexel se han convertido en una prioridad para algunos de los influencers más reconocidos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.