La marca de perfumes Halloween firma una alianza para esponsorizar el Circuito Tormenta Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 12:47 h (CET) El nuevo acuerdo cubrirá el segundo Split de la competición y los eventos de Circuito Tormenta en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition y a la Liga Nexo. Además Halloween Man Hero, la nueva fragancia de la firma, será el acompañante de Circuito Tormenta en todas sus próximas competiciones Circuito Tormenta, el principal torneo amateur de Riot Games en España, ha llegado a un acuerdo con la empresa de perfumes Halloween como nuevo espónsor de la competición durante los próximos meses. En concreto, esta alianza corresponderá con el segundo Split del campeonato en 2021, que arrancó el pasado 4 de septiembre, y a la parada online que la competición celebrará en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition.

El acuerdo con Halloween coincide con el lanzamiento de su nueva fragancia para el público masculino, Halloween Man Hero. Este perfume acompañará al Circuito Tormenta durante sus próximas paradas a lo largo del segundo Split, entre las que se incluyen aquellas competiciones integradas en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, uno de los principales encuentros gaming de Europa, organizado por IFEMA Madrid con colaboración de GGTech Entertainment.

Halloween Man Hero tendrá presencia en todos los juegos de Circuito Tormenta

Durante los próximos meses, Halloween Man Hero estará presente en todas las competiciones que forman parte de Circuito Tormenta: League of Legends, VALORANT y Wild Rift. En Amazon GAMERGY MAPFRE Edition el nuevo espónsor será visible a través de GAMERGY Stars, primera parada del segundo Split que se desarrollará entre el 4 y el 19 de septiembre. Asimismo, la marca de perfumes será uno de los acompañantes del principal campeonato amateur de Riot Games en la Liga Nexo, el segundo torneo más importante de League of Legends en España.

Para Laura Escribano, Trade Marketing Manager de Halloween Perfumes, “Desde Halloween Perfumes apostamos por esta alianza como patrocinadores de este torneo tan innovador, en el que sin duda encontraremos al público al que nos dirigimos con nuestro nuevo lanzamiento Halloween Man Hero. Esperamos sorprenderlos a través de esta plataforma tan joven y dinámica y conectar con ellos haciéndoles partícipes a través de este Torneo, del mundo Halloween Man Hero”.

Circuito Tormenta, ejemplo de crecimiento continuo

Desde 2018, año de creación de Circuito Tormenta, hasta la actualidad, el principal campeonato amateur de Riot Games en España ha pasado de 576 jugadores, repartidos en 136 equipos, a superar los 26.000 participantes en 3.500 escuadras diferentes en la presente temporada. Asimismo, cabe destacar el incremento de juegos ofertados, que se han sumado al originario League of Legends, que han contribuido a la expansión internacional del Circuito en Italia y Portugal.

Vídeos

Halloween Hero nuevo patrocinador del Circuito Tormenta



