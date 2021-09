Desde Actiu aseguran que "El lugar desde donde se trabaje puede cambiar pero no los estándares de salud, confort, funcionalidad, ergonomía y, sobre todo, bienestar" Nunca la vuelta al trabajo había sido tan imprevisible. En el último año y medio se han expandido las fronteras de lo que se consideraba un espacio de trabajo tradicional. Hoy, esta vuelta tras las vacaciones está abierta a múltiples posibilidades: la oficina, el home office, los coworkings y las zonas de trabajo en hoteles y cafeterías.



El lugar desde donde se trabaje puede cambiar pero no los estándares de confort, funcionalidad, ergonomía y, sobre todo, bienestar. Unos requerimientos extensibles también a los lugares de aprendizaje tras la pausa estival.



A los imperativos de seguridad, higiene y distancia social, se suma la necesidad de implantar metodologías ágiles, capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades. Así, sea cual sea el lugar, debe estar equipado con mobiliario y equipamiento que favorezca el bienestar y que proporcione herramientas que mejoren el día a día de quienes los emplean.



Esta necesidad de bienestar es común para oficinas, hogares y terceros espacios, como los lugares orientados al ocio y al trabajo, por ejemplo los hoteles, que han ganado importancia en los últimos años. Las tres opciones conviven y se retroalimentan en esta nueva realidad.



Espacios confortables y Agile

Si el trabajo individual requiere de las condiciones necesarias de concentración, privacidad y confort, el trabajo en equipo precisa de áreas donde compartir ideas con seguridad y comodidad. Actiu ha materializado su conocimiento y experiencia en este campo en su modelo Cool Working®, un proceso de acompañamiento para empresas, que les ayuda a configurar sus espacios de trabajo de la forma más eficiente y diversa posible, ya que no existen dos proyectos ni dos días iguales.



Para Actiu, los espacios de trabajo, con independencia de dónde se encuentren, requieren de soluciones que resuelvan múltiples requisitos y permitan optimizar cada metro cuadrado. Para ello, ha desarrollado nuevos elementos que ayudan a adaptar el espacio de manera sencilla y eficiente, de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de una jornada laboral.



Piezas funcionales basadas en esa premisa de adaptabilidad y cuidado de las personas que contemplan elementos como paneles móviles – que puede servir de pizarra -, mesas auxiliares, gradas y paneles fonoabsorbentes decorativos. Empleando estos elementos, en apenas unos minutos, se puede separar una zona de reunión de un espacio abierto de trabajo e incluso crear una zona para interacciones espontáneas, que contribuyan a encender la chispa creativa, sin perturbar la concentración del resto del equipo.



Tecnología y uso de espacios exteriores

Estos elementos complementan las soluciones diseñadas y fabricadas para entornos profesionales de Actiu, que en los últimos tiempos abordan ámbitos de actuación cada vez más diversos. Es el caso del concepto INOUT de Actiu, desarrollado en colaboración con SINMAS studio, pensado para equipar entornos polivalentes, tanto de interior como de exterior, que acogen diversas tareas en el día a día.



Su campo de aplicación va desde cafeterías que sirven para reuniones improvisadas a habitaciones de hotel donde revisar un informe urgente o zonas de paso en las que sentarse a mantener una videollamada. En todos los casos, es necesario cuidar del bienestar de los usuarios, a través del mobiliario y, también, de la gestión de los espacios, para asegurar unas condiciones óptimas de parámetros como la luz, la ventilación, la temperatura y la humedad, a través de herramientas como Gaia by Actiu®.



Tecnología, confort y funcionalidad sientan las bases del bienestar en esta vuelta al trabajo híbrido y de uso compartido, donde asegurar el bienestar es imprescindible para favorecer la reflexión y las ideas e impulsar proyectos colaborativos desde cualquier lugar.