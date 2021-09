Innova-tsn, patrocinador oficial del Innova-tsn Leganés, que jugará la LF Endesa esta temporada 2021-2022 Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 09:55 h (CET) Innova-tsn, vinculada al Club de Baloncesto Leganés desde hace tres temporadas, renueva y refuerza su compromiso por tres años más. Innova-tsn salta a la cancha del Pabellón Europa de Leganés junto al Ayuntamiento de Leganés y otros patrocinadores del primer equipo, Innova-tsn Leganés Innova-tsn ha alcanzado un acuerdo con el Club de Baloncesto Leganés para ser el patrocinador oficial del primer equipo de baloncesto femenino, Innova-tsn Leganés, recientemente ascendido a la Liga Endesa.

El pasado mes de abril, entre los días 8 y 11, los 12 mejores equipos de la categoría LF2 lucharon por el ascenso a la liga Endesa con el Pabellón Europa como testigo del mejor baloncesto femenino. Finalmente, las jugadoras del Club Leganés, junto al Baxi Ferrol, se hicieron con el ascenso tras tres inmejorables partidos.

Innova-tsn empezó el apoyo al Club de Baloncesto Leganés en la temporada 18/19 como patrocinador de la cantera femenina, ampliando su patrocinio al primer equipo LF2 en la siguiente temporada 20/21 y este año a todo el Club Deportivo Leganés y de manera redoblada al primer equipo, el Innova-tsn Leganés.

José Antonio Luque, CEO de Innova-tsn y primer impulsor de este patrocinio, destaca: “Estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza con un club de la talla del Club de Baloncesto Leganés, con ellos no solo compartimos colores, sino también valores como el talento, compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo como base del trabajo diario. Por ello, queremos ser parte de su presente y su futuro y celebrar muchos éxitos compartidos”.

Una marca vinculada al deporte femenino

Una vez más, Innova-tsn se muestra solidaria con iniciativas que suponen una apuesta por la juventud, el esfuerzo y el talento. En este contexto, la consultora, muy activa en temas de Responsabilidad Social Corporativa, lleva varios años apoyando y acercando el deporte a muchos de los jóvenes de Madrid con distintas iniciativas. Esto obedece al deseo de apostar por la juventud, la pasión, el esfuerzo y la lucha por unas metas ambiciosas pero definidas, actitudes que definen tanto la cantera de baloncesto femenina del Club Leganés como a la compañía, que trabaja codo con codo con José Jacinto Ramos, presidente del club, para lograr todos los objetivos propuestos. En este contexto, Ramos muestra su satisfacción por este acuerdo y señala: “Estamos muy agradecidos de poder compartir nuestro primer año en liga Endesa junto a Innova-tsn. Su apoyo todos estos años ha sido fundamental para el crecimiento de nuestra cantera Femenina. Sin el apoyo de Innova-tsn y el Ayuntamiento de Leganés no sería posible este proyecto. Compartimos valores, proyecto y objetivos por lo que estamos seguros de que esta unión nos permitirá seguir creciendo en nuestro proyecto deportivo y social.”

La LF Endesa ya tiene calendario para su Liga Regular. En la primera jornada, que se disputará los días 25 y 26 septiembre, presenciaremos enfrentamientos como el Casademont Zaragoza vs Innova-tsn Leganés (26/09), Valencia BC vs IDK Euskotren (26/09) y Perfumerías Avenida recibiendo al Tenerife (25/09).

Ya preparándose para el inicio de la Liga, el Innova-tsn Leganés jugó su primer amistoso este jueves 9 de septiembre contra el Tenerife, participó en el Torneo Memorial Antonio de la Serna el 11 y 12 de septiembre y consiguió alzarse con el trofeo en la mañana del domingo al vencer a Sinergia Real Canoe en un intenso partido. Por último, el próximo domingo 19 de septiembre el Innova-tsn Leganés participará en el Torneo Memorial Juan Martín Caño, organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid en el Pabellón Europa de Leganés.

Innova-tsn y Baloncesto Leganés volverán a defender colores y valores juntos en la Liga Femenina Endesa 2.021-2.022. La apuesta por el talento, el trabajo en equipo, el esfuerzo diario para llegar al objetivo y el compromiso con unos colores volverá a ser el nexo de dos entidades que buscarán los mejores resultados.

Equipo, talento, esfuerzo y pasión por los mismos colores.

Acerca de Innova-tsn

Innova-tsn es una compañía fundada hace 17 años como experta en soluciones de B.I., que ha crecido hasta posicionarse como uno de los líderes indiscutibles del sector en el diseño e implementación de soluciones de analítica avanzada.

Dedicada al diseño de soluciones inteligentes de negocio en las áreas de Data Value, Big Data y Advanced Analytics, Customer Centric y Platform Engineering & Cloud, Innova-tsn provee soluciones end-to-end desde la provisión de infraestructura o instancias Cloud hasta la ejecución de proyecto o provisión de servicios de consultoría especializados.

Con su sede central en Madrid, Innova-tsn se ha expandido de manera sostenida y ahora presta sus servicios desde Barcelona, Londres, Bogotá y Ciudad de México. Más de 300 profesionales movidos por los valores de Compromiso, Excelencia, Visión de Negocio y Visión de Futuro hacen posible cada proyecto.

Durante estos últimos años el trabajo Innova-tsn ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales y se han obtenido excelentes resultados en concursos de gran prestigio.

