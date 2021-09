Los perfiles tecnológicos y digitales protagonizan la empleabilidad actual, según The Valley

Digital Product Management, Data Science & Big Data Anlytics o negocios y marketing digital, algunas de las disciplinas claves en las que formarse para ser relevante en el panorama laboral en un momento en el que la digitalización y la innovación marcan el ritmo de las empresas Las profesiones tecnológicas son, sin duda, las protagonistas de gran parte de la oferta de empleo que existe actualmente. Perfiles como Digital Product Manager, Product Designer, Data Scientist, Business Data Analyst o expertos en negocio digital, son altamente demandados por empresas de todos los sectores, sobre todo, teniendo en cuenta el panorama laboral actual en el que ha crecido el interés por cambiar de empleo o conseguir ascensos, la digitalización es cada vez más protagonista, y las nuevas tecnologías se han ido posicionando como una herramienta clave para un trabajo más eficiente y productivo.

No obstante, y a pesar de la alta demanda de profesionales digitales y tecnológicos, actualmente no existen suficientes perfiles preparados, a nivel técnico, para asumir este tipo de roles que garantizan la empleabilidad. “Si bien es cierto que la pandemia ha generado un aumento en las tasas de desempleo y una situación de inestabilidad económica y laboral, el impacto no ha sido igual en todos los sectores ni disciplinas. En las profesiones ligadas con la tecnología y la digitalización, por ejemplo, existe una amplia oferta de trabajo y un gran interés por las empresas de todos los sectores por contar con profesionales que cuenten con las habilidades y capacidades tecnológicas y digitales más innovadoras, y que dominen las herramientas claves para poder innovar en el negocio y afrontar los retos y obstáculos que supone la digitalización”, así lo explica Juan Luis Moreno, Chief Innovation Officer en The Valley.

Por ello, es clave que los profesionales, sea cual sea su sector de trabajo, aprovechen el momento actual para formarse en digital con programas específicos que les provean de la preparación necesaria para poder ocupar estos puestos de trabajo que garantizan una alta empleabilidad. Los expertos del ecosistema digital The Valley han identificado cuáles son esas profesiones digitales y tecnológicas que actualmente se encuentran más en auge, y ofrecen algunos consejos para preparar el perfil profesional para acceder a ellas:

- Gestión de estrategias de producto digital, clave para conseguir buenos resultados de negocio y adaptarse a los nuevos hábitos. La pandemia ha generado la necesidad de redefinir y actualizar dichas estrategias poniendo foco en la presencia online, para dar respuesta a lo que busca el consumidor, cada vez más digital. De hecho, en un mercado tan competitivo como el que existe actualmente, aquellas empresas que den prioridad al diseño de productos novedosos y digitales creativos jugarán con ventaja. En este sentido, es imprescindible contar en las empresas con expertos en diseño de producto, negocios y analítica, capaces de gestionar e innovar en los productos y servicios aportando un valor diferencial para lograr el crecimiento de su negocio. Los profesionales que quieran acceder a los puestos relacionados con esta disciplina deben contar con conocimientos entorno a cómo idear, prototipar y validar soluciones para crear nuevos productos digitales y servicios, o cómo impulsar el crecimiento de los negocios digitales a través del Growth Hacking. Para ello, programas específicos en esta temática, como el Programa en Digital Product Management de The Valley son una opción ideal.

- Data Science & Big Data Analytics, la base para la transformación digital. Esta disciplina, que permite identificar oportunidades de innovación con potencial de transformar negocios, o desarrollar un modelo de inteligencia artificial que resuelva un problema y genere un impacto real, protagoniza hoy en día gran parte de la oferta de empleo en el ámbito digital. De hecho, el perfil de Data Scientist es cada vez más demandado, habiendo multiplicado su demanda por 5 en los últimos 3 años. No obstante, aquellos profesionales que quieran optar a puestos de trabajo relacionados a la ciencia de datos, deben ser capaces de poder diseñar modelos de negocio basados en datos, extraer el máximo potencial de los datos para tomar decisiones o construir soluciones de inteligencia artificial, o analizar y visualizar los datos para extraer conclusiones claves. Para ello, es importante formarse con programas que estén actualizados y que, a través de un enfoque práctico, preparen a los profesionales para resolver los retos del mundo actual. Un ejemplo podría ser el Master in Data Science & Big Data Analytics de The Valley, que cubre todas las temáticas necesarias para formar a los líderes del futuro.

- Digital Business & Marketing, una obligación para las empresas. En los últimos años, se ha notado un aumento en la demanda de profesionales capaces de implementar y liderar el proceso de transformación digital en el que la clave es saber aplicar la innovación al negocio para ser más eficiente y productivo. Conceptos como Metodologías Agile, Growth Hacking, Inbound y Outbound Marketing, eCommerce & Marketplaces o Analytics y Big Data, son tan solo algunas de las materias con las que todo profesional que quiera conseguir empleo en negocios digitales debe dominar. Por ello, es imprescindible estar en constante formación para conocer y dominar las tendencias digitales más innovadoras de cada sector.

Formación al alcance de todos

Con el objetivo de fomentar la diversidad, la igualdad y la inclusión, The Valley ha lanzado su propio “Next Generation Plan”, una iniciativa con impacto social que incluye un programa de becas sociales con hasta 100% de financiación y una inversión superior al medio millón de euros para ayudar a combatir las necesidades laborales que existen actualmente, donde la formación continua cobra aún más protagonismo e importancia. Entre estas becas se incluye “Next Tech Generation”, cuyo objetivo es formar a los diversos colectivos y perfiles con todas las capacidades y habilidades digitales y tecnológicas para que puedan responder a la gran demanda que existe de profesionales técnicos expertos. Además, el proyecto incluye facilidades económicas para financiar la formación al 0% de interés o un Flex Plan con una serie de medidas que se adaptan a la situación de cada alumno.