Coronavirus y salud mental: crece la demanda de atención psicológica en niños y adolescentes

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 10:23 h (CET) Absentismo escolar, trastornos alimentarios y respuestas emocionales inadecuadas: efectos de la crisis sanitaria en parte de la población infantil y adolescente. El equipo de Elea, Instituto PSicoeducativo recomienda tratar las alteraciones psíquicas a temprana edad, para que 'no se conviertan en adultos con patrones de conducta y personalidad disfuncionales' Las solicitudes de atención psicológica en menores se han disparado en distintas CC.AA como resultado de las medidas adoptadas contra el Covid-19 durante la crisis sanitaria. Las alteraciones en la conducta, el absentismo escolar o los trastornos en el sueño y la alimentación infantil han hecho saltar las alarmas en asociaciones, instituciones y colegios de psicología de Madrid, Galicia o Aragón.

En concreto, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) ha informado de una subida del 18% en la demanda de su Departamento infantojuvenil en el último año, incremento que rebasa el registrado en las consultas generales, del 9%. En Galicia el Colexio Oficial de Psicoloxía (COPG) reconoció un fuerte repunte en las consultas a psicólogos infantiles, coincidente con la vuelta a la normalidad y que su personal atribuyó a la dependencia paterna acentuada durante el confinamiento. "En niños pequeños", explicaron, "veíamos muchos casos de ansiedad por separación, por no querer dejar a los padres y también casos de TOC".

En la Comunidad Valenciana, los sucesivos confinamientos deterioraron el bienestar infantil. Según un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 7 de cada 10 progenitores afirmaron que la reclusión y otras medidas anticovid provocaron respuestas emocionales negativas en sus hijos, especialmente en aquellos que sustituyeron la actividad física por el uso de dispositivos electrónicos. Además, casi un 25% de ellos presentaba problemas conductuales, mientras que al 31,3% le resultaba difícil conciliar el sueño.

Más graves fueron las conclusiones de una portavoz del Hospital General Universitario Gregorio Marañón: 1 de cada 4 menores presenta síntomas de ansiedad y depresión como resultado del confinamiento. Para la doctora Abigail Huertas Patón, "la salud mental infantojuvenil en España no es una especialidad reconocida como en el resto de Europa y por eso esta puede ser una oportunidad para reforzarla".

Desde el Elea, Instituto Psicoeducativo han puesto en valor la función de los psicólogos en esta crisis sin precedentes. "No es bueno que un niño crezca desde el miedo, desde la ansiedad o desde la frustración", expresan. "Si los problemas infantiles se resuelven en esta etapa, los menores no se convierten en adultos con patrones de conducta y personalidad disfuncionales", puesto que "estos problemas pueden afectar a su normal maduración emocional y/o a su desarrollo social".

Claros síntomas de que algo 'no marcha bien' en el niño son los accesos de ira o rabietas más intensas de lo habitual, las alteraciones en el sueño y la conducta alimentaria, la aparición de miedos sin razón aparente, las conductas reiterativas, el descontrol de esfínteres o la tristeza y abatimiento del estado de ánimo, sintomatologías que deben preocupar a los padres , ya que "los niños pueden presentar problemas psicológicos por respuestas inadecuadas a situaciones conflictivas", aclaran desde Elea.

Y es que el incremento del estrés en el hogar, el prolongado aislamiento social o la interrupción de la vida escolar por la clausura de centros educativos han impactado negativamente en la salud mental de niños y adolescentes. Los especialistas de Elea recomiendan elaborar un plan de acción terapéutico que cuente con el apoyo de los padres y del personal docente perteneciente al círculo social del menor.

"La psicoterapia infantil se realiza en sesiones presenciales u online y suele ser, inicialmente, con una periodicidad de un día a la semana. Posteriormente, según la evolución y por indicación del terapeuta, pasamos a sesiones cada 15 días o cada mes", explican desde este centro de atención psicológica y psicopedagógica.

La psicoterapia, cuya duración depende de la evolución de cada persona, ha demostrado ser eficaz para revertir problemas de ansiedad, frustración, depresión y otras alteraciones de la vida psicológica del menor. "Aprender a armonizar emociones, pensamientos y conductas les hará más felices", concluyen los especialistas de Elea.

Acerca de Elea Instituto Psicoeducativo

Elea, Instituto Psicoeducativo es un centro de atención psicológica, neuropsicológica, psicopedagógica y mindfulness situado en Madrid. Su equipo está formado por psicólogos generales sanitarios y especialistas en neuropsicología y diversas ramas sanitarias y educativas, que trabajan con el objetivo de ayudar a niños, adolescentes y adultos, así como a parejas con problemas y familias con hijos que experimenten dificultades de aprendizaje.

