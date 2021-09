Jesús Nuño de la Rosa se incorpora a PANGEA como Senior Advisor Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 08:03 h (CET) La agencia de viajes apuesta por el directivo como pieza clave para su proyecto de unir, impulsar y transformar al sector de agencias de viaje La agencia PANGEA The Travel Store, especializada en viajes a medida y con tiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, incorpora a Jesús Nuño de la Rosa como Senior Advisor.

Con una extensa trayectoria en el sector turístico y empresarial durante más de 25 años, Nuño de la Rosa colaborará en la estrategia, diversificación y expansión de la compañía, incorporándose en un momento clave tanto para la empresa como para el sector.

Además, ofrecerá su experiencia y conocimientos en el sector de agencias de viaje colaborando en la unión, impulso y transformación del sector. “Estamos convencidos de que Jesús nos aportará su extenso conocimiento del mercado, su relación con todos los representantes del sector y su “know how” con el objetivo de apoyar al sector en estos difíciles momentos. Y, con el liderazgo de PANGEA, acelerar el proceso de transformación y digitalización que creemos que necesita el sector. Estamos orgullosos de que Jesús se una a nuestro equipo”, afirma David Hernández, CEO y fundador de PANGEA.

Por su parte, Jesús Nuño de la Rosa señala que está muy ilusionado por poder sumarse a un proyecto como el de PANGEA y seguir así ligado al sector turístico. “Es una empresa que siempre ha brillado gracias a su propuesta innovadora, su excelente equipo humano y su calidad en el servicio, poniendo al cliente en el centro de su propuesta de valor”, asegura. “Me alegra tener la oportunidad de trabajar con profesionales de alto nivel en uno de los proyectos más disruptivos del sector, con una clara apuesta por la innovación, la digitalización, la transformación y el crecimiento de todo el sector”, añade Nuño de la Rosa.

Esta incorporación es la primera dentro del ambicioso proyecto que PANGEA ha puesto en marcha. Con su plan de expansión y digitalización, la compañía apuesta por la innovación, refuerza sus distintas líneas de negocio y avanza en su sólido plan de crecimiento dentro del sector turístico.

Sobre PANGEA

Fundada en 2014, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% onmicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

Sobre Jesús Nuño de la Rosa

Jesús Nuño de la Rosa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional ha estado vinculada principalmente al grupo El Corte Inglés, en el que ha desempeñado importantes cargos de responsabilidad y del que llegó a ser presidente. Además, fue CEO de Viajes El Corte Inglés durante más de 20 años, posicionando a la agencia de viajes como líder del mercado español.

Actualmente, es presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, Cofundador de Coventia, miembro de la Mesa del Turismo, miembro del Consejo Asesor del Sector Turismo para KPMG en España, Senior Advisor del Grupo Inversor Hesperia y Senior Advisor del Grupo Martínez Hermanos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.