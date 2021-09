Allianz Partners estima que más del 15% de las ventas de seguros de impago de alquiler sucedan este mes Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 07:03 h (CET) La búsqueda de vivienda para el curso escolar incrementa la contratación del seguro de alquiler, que en 2020 ya triplicó las pólizas adquiridas durante otros meses como agosto Con la llegada de septiembre, empieza una nueva temporada: se retoma la actividad, la vuelta al trabajo y a la estabilidad, factores que propician el interés de mudarse a una nueva vivienda, o incluso, renovar el contrato de alquiler. Es el mes en el que tradicionalmente se dispara la demanda del alquiler, especialmente en zonas urbanas. Este incremento viene muy marcado por la necesidad de los estudiantes, que comienzan el curso académico en localidades distintas a las de origen, de encontrar alojamiento rápidamente. Sin embargo, los propietarios mantienen cierta preocupación a la hora de alquilar su vivienda: la incapacidad del inquilino para cubrir las mensualidades o posibles daños al inmueble, inquietudes que se incrementan cuando el arrendatario responde a un perfil tan joven.

Estas incertidumbres ayudan a la contratación de seguros de impago de alquiler, una solución que ha experimentado en términos generales un crecimiento en los últimos años, y que entre 2020 y 2021 supuso un aumento de más del 70%. En el caso de los propietarios que piensen alquilar su vivienda a estudiantes, buscan las pólizas con protección en caso del impago de alquiler durante 9 meses, ya que normalmente este tipo de inquilinos no mantiene su estancia en los 12 meses del año.

En el caso de la compañía Allianz Partners, el año pasado registró más del 14% del total de contratación de pólizas en el mes de septiembre, lo que supone casi más del triple de pólizas que en los meses de menos actividad, como agosto.

“Podemos esperar un aumento mayor entre los meses de septiembre y octubre precisamente gracias a nuestra cobertura de impago de alquiler con protección por 9 meses, que mejor se adapta a las necesidades de aquellos propietarios que estén pensando en alquilar una vivienda a estudiantes”, indica Fernando Barcenilla, responsable del Canal de Venta Directa de Allianz Partners.

“Los propietarios demandan garantías y seguridad en el cobro de las rentas, por eso nuestro seguro de impago de alquiler con protección de 9 meses no tiene carencia, que tras la sentencia de desahucio por impago, sin tener que esperar a resolución judicial”, añade Fernando, quien además indica que los actos vandálicos, las acciones legales necesarias para recuperar la vivienda lo antes posible e incluso el asesoramiento previo para elegir correctamente al inquilino, que en caso de los estudiantes, pueden presentar un avalista que estará dentro del contrato, son otras de las coberturas que Allianz Partners ofrece, independientemente del perfil del arrendatario.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

