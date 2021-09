Ale Kids: ¿Cómo aprenden idiomas los niños? Emprendedores de Hoy

martes, 14 de septiembre de 2021, 15:38 h (CET)

El inglés es considerado un idioma universal por ser significativo el porcentaje de personas que lo tienen como lengua nativa o segunda lengua. De hecho, según los últimos datos, en el 2021 lidera la lista de los idiomas más destacados en el mundo, con más de mil millones de hablantes.

Por tal razón, es primordial aprenderlo para un buen desenvolvimiento laboral, pero también social. Es por ello que desde temprana edad, los padres deben impulsar a los niños a aprender inglés. Sobre todo en estos tiempos donde hay un sinfín de herramientas que facilitan todo el proceso. En España, por ejemplo, la academia Ale Kids se ha convertido en una de las opciones más eficaces para el aprendizaje de este idioma en los más pequeños.

Razones por las que se debe aprender inglés desde pequeño Desde la academia de inglés Ale Kids remarcan que aprender inglés en la niñez resulta un proceso más efectivo y con menos dificultades. Precisan que cuanto más temprano, mejor, ya que el niño adquiere el idioma con más facilidad.

Además, apuntan que desde el nacimiento hasta los tres años de vida los niños son capaces de absorber todo tipo de información, gracias a que su plasticidad cerebral les permite recibir con facilidad estímulos del entorno. No obstante, toda la infancia resulta el periodo perfecto para el estudio del inglés, ya que los niños tienen más capacidad de aprendizaje, comprensión y procesamiento de datos.

Aprender inglés en la primera etapa de la vida no solo prepara a los niños para su futuro profesional, sino que también los beneficia en muchos aspectos, ya que aumenta su capacidad intelectual, de atención y fortalece la memoria.

¿Qué papel juegan los padres en el aprendizaje del inglés? Los padres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos y son ellos quienes deben incentivarlos al aprendizaje del inglés apoyándose en las numerosas metodologías que ofrece la tecnología.

Ale Kids recomienda que desde el nacimiento los padres les lean a sus hijos cuentos en inglés y les motiven con canciones, vídeos y series de dibujos animados en este idioma.

Por otro lado, es fundamental complementar el estudio de esta lengua con un lugar profesional como Ale Kids, que brinda a los más pequeños la oportunidad de aprender el inglés como si fuera una lengua materna, interactuando física y emocionalmente en el entorno más idóneo.

En esta academia, los niños se sumergen en el idioma de una forma completamente natural a través de un programa exclusivo de actividades interactivas y agradables para los infantes.

Gracias a la metodología de enseñanza de Ale Kids y a sus calificados profesores, niños de todas las edades han aprendido el inglés a la perfección de una forma sencilla.

