Arranca la campaña ‘SI ME QUIERES, DAME CALABAZAS’ para promocionar el consumo de la calabaza Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 17:58 h (CET) La empresa de semillas Sakata ha presentado el proyecto 'Love Klabaza' en el marco del XXIII Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas que se celebra en Valencia, para para promocionar el consumo de calabaza junto con los productores de España y Portugal Los productores de calabaza de España y Portugal, junto con la empresa de semillas Sakata, se unen para promocionar el consumo de calabaza con el proyecto Love Klabaza. “En las cocinas de los consumidores, la calabaza se utiliza poco más que para cremas y repostería, pero tiene mucho más potencial y además cuenta con múltiples propiedades nutricionales. Puede ser, incluso, un sustituto de la patata en muchos casos, más sano, ya que tiene con menor índice glucémico, y con más fibra” apunta Javier Bernabéu, gerente de Sakata Seed Ibérica, empresa impulsora del proyecto.

Precisamente con ese objetivo se ha presentado la campaña ‘Si me quieres, dame calabazas, la web www.loveklabaza.com y las redes sociales a los principales agentes de la distribución en el Congreso Nacional de Frutas y Hortalizas de AECOC. “En España, el consumo por persona de la calabaza se estima por debajo de un kilo al año, muy lejos de países como Estados Unidos, Reyno Unido o Argentina. El papel de los supermercados es esencial para fomentar el consumo de la calabaza, que además del producto fresco de gran calidad, que esté más presente en IV y V gama, por eso AECOC es el escenario perfecto para dar el pistoletazo de salida. Hoy se presenta en este entorno de la distribución nacional y, en unas semanas, llegará al consumidor final” añade Bernabéu.

‘Si me quieres, dame calabazas’ tendrá su puesta de largo en España y Portugal el 26 de octubre, la semana previa a Halloween. “Se trata de una campaña que nace del corazón, como bien indica el nombre del proyecto Love Klabaza. Queremos darle la vuelta al sentido peyorativo de ‘dar calabazas’, expresión cuyo origen se remonta a la tradición de familias catalanas de dar sopa de calabaza al pretendiente que no era aceptado. Ahora ansiamos que nos den calabazas, porque nos quieren” explica Cari Plaza, responsable de Comunicación de Sakata.

Love Klabaza cuenta, entre otros, con el apoyo de reconocidos chefs de prestigio como Martín Berasategui, Hermanos Torres, David de Jorge (Robin Food), influencers como Carlos Rios, nutricionistas, médicos, periodistas y entrenadores deportivos.

