Neutrino Energy: de la Revolución de las Baterías a Tecnología de Carga por Neutrinos

martes, 14 de septiembre de 2021, 14:16 h (CET) Este 2020 sin duda es un año de muchísimos cambios principalmente debido al brote mundial del COVID-19, la humanidad entera está enredada en la parálisis económica que impuso el corona virus. Pero a nivel industria y tecnología las novedades no dejan de brotar a pesar de la crisis económica La innovadora empresa Tesla tiene en marcha una nueva tecnología de baterías muy avanzadas.

Dentro de un automóvil eléctrico tal vez uno de los ítems más importantes sean ciertamente las baterías, ya que éste componente permite almacenar su capacidad de energía, distancia de rendimiento y capacidad de potencia. No importa cuales sean los componentes diferenciales que presenten los distintos fabricantes en cada unidad de automóvil, lo más destacado hoy es esta capacidad de almacenamiento de energía o sea sus baterías. Hoy por hoy para los fabricantes de automóviles eléctricos la batería juega un papel importante y fundamental para determinar que automóvil se presenta al mercado. Las baterías también tienen que ser cada vez más económicas, potentes, pequeñas, más livianas en una ecuación cada vez más compleja para la industria de las baterías. Por esa razón Tesla al ver que los precios de las baterías no disminuyen ha decidido poner manos a la obra y comenzar su propia producción con baterías más eficientes, con menos peso, mayor potencia, mejor rendimiento y costes reducidos. Ya que el componente más caro en un automóvil eléctrico es el de los acumuladores o baterías y por ende el precio del vehículo eléctrico estará ligado a esta ecuación es muy importante desarrollar tecnologías que permitan bajar el coste para igualar el precio de los autos a gasolina.

Con tal fin Tesla esta fabricando una nueva generación de baterías basadas en nuevos materiales que brindan mayor potencia, un peso más bajo y mayor potencia de acumulación de energía. La batería es denominada 4680 y la razón de su nombre en clave numérica es debido al mili metraje del diámetro y altura de cada celda tubular que hace a la estructura de dicha batería individual. Con ésta revolucionaria batería Tesla pretende reducir drásticamente el coste para tener la posibilidad de igualar el precio de un automóvil eléctrico mediante la construcción de sus propias baterías.

Estas baterías son un poco más grandes que las convencionales y así también se reduce el costo de producción, también se necesitan menos cantidad de baterías individuales dentro de un pack. Muchos fabricantes de baterías evitan hacer más grandes sus celdas porque una celda grande implica un mayor tiempo de carga y una mayor elevación de la temperatura interna de las baterías perjudicando así el rendimiento general del pack. Cuando las baterías son más pequeñas se administra mejor la temperatura en líneas generales, pero éste no es el caso de las revolucionarias baterías de Tesla ya que por su innovador diseño de baterías SIN LENGÜETAS logran mayor eficiencia con un tamaño superior en cuanto a energía, desempeño, capacidad de carga y también logran reducir su temperatura de trabajo lo cual redunda en un compuesto altamente eficiente. Las nuevas baterías son totalmente distintas a las anteriores conocidas ya que su diseño de fabricación ya que su electrodo no tiene lengüeta y al no tener lengüeta el proceso de fabricación de esta batería se simplifica bastante y también es más económico de fabricar.

Este diseño permite bajar drásticamente el calentamiento de las baterías ya que prescinde del cátodo y el ánodo para conectarse al resto del pack de baterías de la carcasa. Esto también reduce la resistencia en la batería porque la electricidad no tiene que viajar desde los electrodos hasta la lengüeta. La batería cuenta con enlaces internos para formar la masa de dicha batería mediante un tejido en forma de espiral lo que contiene las conexiones. Esta textura en forma de espiral está patentada por Tesla por lo cual sería por el momento el único habilitado para fabricarlas. Este nuevo diseño consigue así lo mejor de dos mundos, por un lado, la batería es más fácil y económica de fabricar y por otro lado consigue reducir la temperatura de funcionamiento lo que equivale a una mayor velocidad de carga y a un reducido tiempo para poder trabajar al 100% de su capacidad.

Esta batería es 5 veces más energética, 16% en el aumento de la autonomía 6 veces más potente y con un costo de 15 %menos que las baterías convencionales hasta ahora conocidas. Este proceso de fabricación se llama "Fabricación de Electrodos de Recubrimiento Seco por medio de una Película en Polvo" y representa hoy la batería más avanzada del mundo. Las baterías nuevas que está fabricando Tesla también será la parte integral de la estructura arquitectónica del chasis del vehículo reduciendo así un 12%el peso total de la carrocería y dándole a su vez una solidez estructural 35% más rígida y aumentando significativamente la solidez estructural.

Posibilidad de Carga de Baterías mediante tecnología Neutrinovoltanica en el futuro car pi

Si bien el automóvil del futuro se prevé eléctrico también es cierto que se necesita una infraestructura enorme de estaciones de carga para alimentar ese parque automotor movido por electricidad. Por esa razón en el NEUTRINO ENERGY GROUP se está trabajando a pleno en la fabricación del nuevo CAR PI. La razón es su revolucionaria capacidad de carga de energía que en el caso del CAR PI toma la energía necesaria para mover los motores eléctricos desde los NEUTRINOS disponibles en forma infinita y totalmente ecológica ya que el CAR PI no necesita estar enchufado a la red eléctrica convencional.

¿Cómo lo hace?, tomando la energía que proveen los NEUTRINOS que están presentes en toda la superficie de la tierra mediante energía proveniente de la galaxia. Los NEUTRINOS son partículas diminutas más pequeñas que un átomo y de gran potencia que son capaces de atravesar cualquier tipo de material.

Los NEUTRINOS son producto de la explosión del Big Bang y de la energía de fusión nuclear que desprenden todas las estrellas del sistema galáctico. La estrella regente es el Sol y es gran productora de parte de los Neutrinos que en cantidades muy abundantes llegan a la tierra en forma de energía cósmica en conjunto con otras formas de energías presentes en todo el sistema del universo como ser radiación ultravioleta, rayos gamma, radiación solar etc. Los NEUTRINOS son una forma de energía no aprovechada hasta hoy y que puede tener múltiples aplicaciones para los diferentes usos en la que pueda usarse, desde una notebook, celulares, una pantalla de TV, un microondas, un mini componente y cualquier otro tipo artefactos que requieran energía eléctrica para su funcionamiento. Actualmente en el NEUTRINO ENERGY GROUP un grupo de calificados ingenieros y físicos están trabajando a toda prisa para aprovechar la tecnología neutrinovoltaica en diversos aparatos que utilizan electricidad proveniente de generadores de energía eléctrica a base de Neutrinos. También en estos momentos hay un reciente acuerdo de colaboración entre los países más avanzados en esta tecnología como ser Alemania e India lo cual permite el desarrollo de la tecnología de Neutrinos necesaria para la construcción del CAR PI.

Como se sabe el Parque automotor eléctrico seguirá en franca expansión y esto requerirá de una infraestructura de energía eléctrica de red pertinente para dar energía a los millones de automóviles que serán vendidos en los próximos años. Lo cual pone a la energía neutrinovoltaica en clara ventaja respecto a los vehículos que necesitan energía eléctrica de red para recargar sus baterías. Cosa que no necesitará el CAR PI debido a que este revolucionario automóvil será capaz de poder circular sin ningún tipo de enchufe para poder recargar sus baterías y mover los motores eléctricos que le dan vida al CAR PI.

Sin lugar a dudas el CAR PI corre con claras ventajas al no ser un automóvil que requiera parar recargar sus baterías, ya que el CAR PI por su tecnología le permite recibir carga constante, limpia, ecológica e infinita por medio de su sistema operativo de tecnología neutrinovoltaica, así que el CAR PI tendrá siempre un sistema permanente de captura de energía de Neutrinos ya sea circulando en carretera o bien estando aparcado incluso en un subsuelo donde los NEUTRINOS son capaces de alcanzar con sus partículas al sistema captor del CAR PI.

Un tratado de cooperación entre el C-MET de Pune India y el NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania ha sido firmado para la producción del CAR PI. Un importante aporte económico de ambas partes posibilitará la realización del automóvil del futuro en muy poco tiempo y pronto la humanidad será testigo del automóvil más revolucionario de la historia de la movilidad. El Dr. Holger Thorsten Shubart CEO del Neutrino Energy Group y el Dr. Vijay Bhaktar representante del C-MET de Pune India han firmado un memorándum que será el puntapié inicial para dar al mundo un nuevo concepto de movilidad sostenible ecológico de alta ingeniería y cualidades nunca vista hasta hoy en las carreteras.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

