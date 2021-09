ECODESIGN2022: arranca una nueva era y en LACUNZA ya están preparados Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 14:19 h (CET) ECODESIGN2022 es la nueva normativa europea de diseño ecológico para aparatos domésticos de biomasa y será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2022. Desde entonces, quedará prohibida la venta e instalación de todo aparato que no cumpla con la misma El objetivo de ECODESIGN2022 es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Para ello, la normativa establece los parámetros de emisiones de sustancias nocivas en niveles mínimos. Estos requisitos están relacionados con dos aspectos identificados como importantes para el medio ambiente y la salud. Estos son la eficiencia energética y las emisiones de partículas (PM), compuestos orgánicos gaseosos (OGC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Para saber que un producto cumple la normativa ECODESIGN2022 hay que fijarse en sus datos de emisiones, que deben ser publicados por los fabricantes obligatoriamente y que deben como mínimo ser los siguientes: rendimiento superior al 75%, emisiones CO inferiores al 0,12%, emisiones NOx inferiores a 200 mg/m3, emisiones OGC inferiores a 120mg/m3 y partículas inferiores a 40mg/m3.

Esto supone que al comprar un aparato que cumpla la normativa su consumo será menor, el ahorro será mayor, será un aparato que cuide el medio ambiente, proteja la calidad del aire y la salud de las personas.

La empresa navarra LACUNZA, una empresa con 50 años de experiencia fabricando productos para leña, ya dispone de toda una generación de productos certificados según la norma ECODESIGN2022. Lleva 6 años adaptando modelos ya disponibles a la normativa y todo el producto que ha ido lanzando al mercado en los últimos años cumple ya con dicha normativa.

Como ejemplo, modelos clásicos del catálogo de LACUNZA como es la estufa de leña LEVANTE, estufas de primer precio como la SAGRA o aparatos premium del catálogo como son las chimeneas con puerta de guillotina ITACA ya han sido adaptados a dichos requerimientos. Además, LACUNZA ha rediseñado y mejorado algunos detalles en modelos como ITACA en la que han aumentado en un 20% la visión libre de fuego y a la que han incorporado turbinas más silenciosas.

Según comenta José Julián Garciandia, director general de LACUNZA, “nuestro compromiso es claro: cuidar del medio ambiente y la salud de las personas y por eso ya disponemos de toda una generación de productos certificados con la normativa ECODESIGN. Estamos Ready!"

