BITSA Rewards, la mayor tienda de cupones canjeables de Europa

BITSA Rewards es una plataforma de tarjetas regalo de Europa. Ofrece cupones de marcas populares como Amazon, Netflix, Spotify, H&M, Primark, Carrefour, Bitnovo, Media Markt, Playstation, Nintendo, Twitch, entre otras BITSA, la fintech que popularizó las recargas de tarjetas prepago, a través de cupones o criptomonedas en toda Europa, logra un nuevo hito en la evolución de la compañía y en la industria de los cupones digitales: ha creado BITSA Rewards.

Se trata de una tienda integrada dentro de la App BITSA donde es posible comprar, en un solo clic, cupones canjeables por productos y servicios de primeras marcas a nivel mundial. Además, de obtener beneficios exclusivos y cashback de hasta un 15% favoreciendo el ahorro en cada compra.

BITSA nació hace un par de años como un banco digital nativo que trabaja con la entidad de dinero electrónico Pecunpay, y como entidad de Dinero Electrónico supervisada por el Banco de España. Ya supera los 50.000 clientes y el próximo hito que espera alcanzar en 2021 es tener licencia bancaria del Banque de France.

Marcos Muñoz, fundador de las firmas innovadoras en el ecosistema Fintech y de la criptoeconomía BITSA y Bitnovo, explica que “Queremos que BITSA opere como un neobanco capaz de unir el mundo de los criptoactivos con el mundo Fiat para que la gente administre su economía. Convertimos las criptomonedas a euros al momento”.

Por su parte, Antonio Palacio, director general de BITSA, explica que “es un gran orgullo para nosotros recibir el apoyo de las marcas que han decidido ser parte de BITSA Rewards. Sin dudas es un hito para toda la industria de los cupones digitales. Nunca se había desarrollado una tienda integrada que ofrezca tantos beneficios en marcas top a nivel mundial”.

¿Por qué BITSA ha decidido crear BITSA Rewards?

BITSA tiene como misión ofrecer la mejor experiencia posible al usuario a través de la APP para que, a través de esta, puedan acceder a la mayoría de los servicios fácil y cómodamente. Con este nuevo desarrollo, los clientes verán aumentar el valor de usar BITSA, pero no solo como método de pago. Ahora también podrán disfrutar de más facilidades y de los beneficios que tendrán en cada compra, como por ejemplo el cashback (reembolsos de hasta un 15%) que recibirán por comprar en el BITSA Rewards.

Cada vez más usuarios eligen la compra de cupones ya que es una manera fácil y rápida de acceder a un producto o un servicio sin tener que usarlo al instante. Además, puedes regalar un cupón sin tener que acertar sobre lo que la persona desea realmente y darle la libertad para que pueda canjearlo por videojuegos de Nintendo, ropa en H&M o cualquier producto del gigante Amazon, entre otras opciones.

BITSA Rewards ofrece cupones de marcas populares como Amazon, Netflix, Spotify, H&M, Primark, Carrefour, Bitnovo, Media Markt, Playstation, Nintendo, Twitch, entre otras.

Palacio resalta que “el único requisito para acceder al nuevo Bitsa Rewards es ser un cliente BITSA, que es totalmente gratis y, tener el plan Move o el plan Proactivo. Aunque también es cierto que nuestros clientes premium serán beneficiados con un cashback mayor, ya que ellos son quienes depositan mayor confianza en Bitsa adhiriendo a nuestros planes y por eso, no dudamos ni un instante en devolverles esa confianza”.

La App de BITSA ha crecido mucho en la pandemia porque puedes abrir una cuenta en diez minutos sin formularios o papeles, en cualquier parte de Europa. Entre las ventajas de la tarjeta prepago de BITSA está la admisión de recargas con otra tarjeta, transferencias, dinero efectivo (con los cupones de venta en grandes superficies) o criptomonedas. Por ejemplo, cuentan con una tarjeta de pago para menores de 14 a 17 años. Además, han desarrollado una App asociada a la tarjeta para realizar transferencias instantáneas gratuitas, pagar en tiendas online o físicas, y retirar efectivo de cajeros automáticos y en miles de tiendas asociadas a BITSA.

