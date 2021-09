Las nuevas oportunidades de emprendimiento del delivery Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 12:07 h (CET) Yallego se corona como alternativa de autoempleo en 2021 por las ventajas de franquicia que otorga Tras un análisis de la creciente tendencia del “delivery” contemplado por el sector de mensajería urgente como un fenómeno ya consolidado, se observa con los datos proporcionados en la segunda edición del Barómetro de Tendencias en Restauración, impulsado por Unilever Food Solutions, junto con Facyre y Hostelería de España, que más de la mitad de los españoles se definen como consumidores habituales del food delivery, alcanzando el 54%.

Este sector ha experimentados dos grandes cambios:

Aparición de nuevos negocios franquiciadores adaptados a los nuevos escenarios: el Covid-19 y el aumento de ventas online en los negocios ha propiciado que las plataformas locales empiecen a ganar terreno y posicionarse en localizaciones donde las grandes plataformas no pueden cubrir dichos espacios por rentabilidad. La aprobación de la nueva ley rider a la operativa interna: Esta nueva normativa ha permitido que las plataformas que ya tenían adaptado su formato empresarial a sus repartidores pueda continuar su actividad sin perjuicio, como es el caso de la franquicia de food delivery local Yallego. Destacando el ámbito de franquicia como alternativa de emprendimiento se encuentra la plataforma local Yallego, que ha ido ampliando su operativa consiguiendo ser una de las empresas con mayor potencial este 2021.

Desde la central apuntan como factor clave su implicación en la innovación y digitalización de la marca, ya que cuentan con un sistema de fácil gestión pensada para los franquiciados; “Nuestra franquicia ha sido creada para emprendedores que busquen un negocio económico, accesible y demandado.

La enseña cuenta con un software actualizado donde el franquiciado pueda acceder a su cartera de restaurantes colaboradores, contralar los ticket medio y frecuencia de compra de los consumidores para establecer un programa de fidelización efectivo, y gestionar a tiempo real los pedidos y equipo de riders” señalaba Ismael Martinez Ceo- fundador de Yallego.

Yallego se encuentra en plena fase de expansión nacional, buscando franquiciados que se sitúen en poblaciones locales y urbanas aledañas a las ciudades, con comercios locales que demanden este tipo de servicios para incrementar sus ventas.

La franquicia cuenta con unas condiciones de adhesión flexibles y sencillas, ya que no requiere local, ni una inversión inicial elevada, por tan sólo 6.000€+ iva el franquiciado cuenta con una plataforma de reparto tecnológica, estructurada e intuitiva.

Cualquier emprendedor con interés en formar parte de esta oportunidad de negocio, puede contactar con el equipo de expansión de YaLlego a través del teléfono 911 592 558 o en el correo brosa@tormofranquicias.es

